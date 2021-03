Enrique Iglesias: ¿cómo está compuesta su extensa familia?

Enrique Iglesias es el menor de los hermanos, hijos del matrimonio de Julio Iglesias e Isabel Preysler. Antes de él vienen Julio Iglesias Jr. y Chábeli. Se puede decir al respecto, que es el más famoso de los tres.

Verdaderamente, Enrique es quien siguió los pasos de la música hasta finalmente (más allá de la difícil relación que tuvo con su padre en más de una oportunidad) convertirse en uno de los artistas más famosos de la industria musical.

En su haber se pueden reconocer varios premios como Premio Lo Nuestro, Latin Grammy, los Billboard Music Awards, entre otros más.

Una familia mucho más extensa de lo usual

La realidad es que Enrique proviene de una familia popular y numerosa en la que también tiene otros hermanos de parte del padre: Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, Guillermo y Javier Sánchez-Santos el hijo aún no reconocido por Julio Iglesias.

Por su parte el mismo Enrique Iglesias lleva casi 20 años en pareja con Anna Kournikova aunque todavía se resiste a pasar por el altar. Se conocieron en el año 2001 durante el rodaje de un video musical suyo llamado “Escape”. Desde entonces no solo llevan una sólida y discreta relación en Miami, sino que viven junto a sus tres hijos: Nicholas, Lucy y Mary.

Anna es una ex-tenista y junto a Enrique forman una de las parejas menos mediáticas del mundo del espectáculo. Así lo demuestran en una entrevista donde el cantante hizo una broma que desmintió enseguida: "Estamos divorciados, hoy estoy soltero, pero todo está bien, no me importa vivir solo". De esa manera el cantante siempre juega al despiste sobre su estado civil.

Cada vez que le preguntan por qué no están casados el responde que siempre ha intentado en repetidas ocasiones conseguirlo: "Siempre lo he intentado, pero ella no le presta atención". Sin embargo, en 2012 Enrique cambió su discurso. "Nunca pensé realmente que el matrimonio pudiera cambiar nada, tal vez porque mis propios padres están divorciados".

Los hijos de Enrique Iglesias

Cabe destacar que Enrique y Anna se convirtieron en padres en diciembre del 2017 primero de los mellizos Nicholas y Lucy. Los pequeños ya tienen 3. Luego, el 30 de enero de 2020 recibieron su tercera hija, la pequeña Mary.

En el perfil del Instagram personal de Enrique es donde el artista junto a Anna dieron a conocer la buena noticia (algo que sorprendió a muchos porque es inusual en ellos) ya que mantienen sus vidas personales desde siempre, en la más estricta privacidad.



Igualmente, se puede decir que la vida familiar de Enrique y Kournikova lleva un blindaje total respecto a su vida íntima o a estar publicando fotografías en las redes sociales constantemente.