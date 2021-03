A sus 51 años Jennifer Lopez cautivó con su look en las redes

Sin lugar a dudas una de las mujeres más representativas de la música latina es Jennifer Lopez. Debido a esto, posee una gran popularidad que marca tendencia en diversas partes del mundo. Actualmente la bella latina está alojada en República Dominicana donde está rodando su próxima película llamada “Shotgun Wedding”. La misma trata sobre una pareja cuya boda se ve interrumpida por criminales por lo que ambos tendrán que salvar el día.

Asimismo, cada vez que tiene un momento JLo, aprovecha para promocionar sus diversos productos de su empresa JLo Beauty como así también mostrar diferentes postales del paraíso en el que se encuentra. Esta vez no fue la excepción ya que recientemente la "Diva del Bronx" compartió una serie de imágenes de una producción de fotos que realizó para la marca Designer Shoe Warehouse.

Las fotografías que fueron compartidas hace algunas horas atrás en su perfil de su cuenta oficial de Instagram ya poseen más de un millón de likes y miles de comentarios. En ellas se puede ver a la hermosa actriz lucir un conjunto de color blanco y unos zapatos estilo animal print que sin lugar a dudas comprobaron la increíble belleza que posee a sus 51 años de edad.

Paralelamente a esto, en una de sus historias de la mencionada red social, la actual pareja de Alex Rodríguez compartió una imagen enseñando lo que hace entre toma y toma de su película. Además a las mismas le agregó el siguiente comentario: "A little moment to myself in between shots" (un pequeño momento para mí entre tomas).

Cambiando de tema y hablando propiamente del largometraje que está grabando, tenemos que decir que no comenzó de la mejor manera, ya que Armie Hammer, abandonó el proyecto tras el escándalo que había protagonizado en las redes sociales. En tanto que según informa el sitio Deadline, Josh Duhamel es el reemplazo del mencionado actor en el filme que dirige Jason Moore.