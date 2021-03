Decepcionante: pésimo debut de “Raya y el último dragón” en los cines

La última película de Disney no tuvo el éxito que se esperaba, y los datos que arrojó su estreno son preocupantes para el estudio más famoso del mundo. El especialista en animación por defecto, demostró que está cediendo terreno en las salas de cine, quizás no intencionalmente.

“Raya y el último dragón”, es la primera película que reabrió las salas de cine por parte del gigante de la animación. Sin embargo, las cifras no fueron para nada alentadoras. Se supo que en taquillas tuvo una muy mala performance, ya que Tom y Jerry lo superó en número de espectadores. Lo que al equipo de realizadores de “Raya” le quedó analizar es por qué fracasó el film.

Muchos pueden pensar que la pandemia ha hecho estragos en las salas de cine, que son uno de los lugares que reabrió más recientemente. El miedo al contagio está latente y eso quizás inquietó a quienes hubieran pagado su entrada para ver la nueva película. Sin embargo, Disney siempre opaca todo cuando está en cartelera, y esta vez no sucedió.

Esta situación casi crítica para el estudio de Mickey Mouse, hace pensar en el próximo estreno ya anunciado que es “Black Widow”. Una nueva entrega del universo Marvel, ahora perteneciente a la compañía Disney. El 7 de Mayo llegaría a los cines la película que protagoniza Scarlett Johansson, sin embargo hay muchas dudas. Disney irá al frente con su nuevo caballo de batalla, los superhéroes.

Se cree que la mala recepción de “Raya y el último dragón”, se puede deber a dos grandes causas. La primera es que la propuesta no es muy diferente a lo que viene haciendo Disney en sus películas, y el título no es atractivo para los fans. Por otra parte, la presencia del streaming en la vida de los espectadores ha pegado tan fuerte que hoy en día prefieren ver el estreno desde el sillón de su casa, y no pagar una entrada de cine a precios irracionales.