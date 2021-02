Netflix: Eve Hewson, hija de Bono, es la protagonista de “Detrás de sus ojos”

Los fanáticos de las series no pueden creer que Eve Hewson sea la hija del líder de U2. Muchos de los espectadores que disfrutaron “Detrás de sus ojos”, aplaudieron la actuación de la protagonista sin saber quién era en verdad.

Eve Hewson es la estrella principal del thriller psicológico, quien en la miniserie interpreta a Adele, una solitaria ama de casa con un complicado matrimonio y una turbulenta historia personal llena de traumas y pérdidas. Lo realmente impactante es que de esta forma la actriz confirmó que el talento es de familia.

Con más profundidad sobre la familia de Eve, se conoce que la actriz irlandesa de 29 años es hija del cantante y Ali Hewson (59). Hewson tiene una hermana mayor, Jordan, y dos hermanos menores, Elijah y John.

La carrera de la joven actriz ha sido muy fructífera, su debut fue con un cortometraje llamado Lost and Found. Luego, que estrenó en 2005. Más tarde en el año 2008, participó del largometraje The 27 Club. En 2018 interpretó a Maid Marian en la película Robin Hood y protagonizó el éxito de la BBC The Luminaries, así como The Knick y la película Bridge of Spies.

A pesar de que su padre le aconsejó que no siguiera la carrera de actriz, argumentando que “iba a estar sola en los lugares donde se filma”, ella lo concretó de todas maneras. A la vista está que tiene talento, y cuando Eve Hewson lo recuerda cuenta anécdotas como: “Él solía poner a los Backstreet Boys en el auto en medio del tráfico camino a la escuela. Luego, salía del coche en bata y bailaba con las gafas puestas, y nos mortificaba”.