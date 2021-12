Jennifer Aniston encandiló con su hermosura y elevó la térmica con una increíble sesión de fotos

Jennifer Aniston participó de una extensa y distendida entrevista para el prestigioso sitio “The Hollywood Reporter” y habló, entre otros temas, de su reencuentro con sus compañeros de “Friends”.

“Realmente nos divertimos mucho juntos. Recuerdo que fue una de las cosas que cuando éramos jóvenes, tontos y renegociadores, una de las amenazas [del estudio] era: “Bueno, no los necesitamos a los seis. Podemos hacer esto con cuatro de ustedes ". Pensamos, “¿Qué? ¿Usted puede? ¿Puedes deshacerte de Rachel o Joey o de quién? Luego fue como, "No, no pueden, despierta" señaló Jennifer sobre dicho encuentro con los protagonistas de la exitosa sitcom.

En las últimas horas, Jennifer Aniston publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la protagonista de “Friends” desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos. La blonda lució en su primera pic un pantalón de vestir tiro alto de color blanco, haciendo juego con un top. La norteamericana complementó ese look con un sombrero y un delicado make up.

“Gracias #SherryLansing, el@HollywoodReportery todas ustedes mujeres increíbles en el cine y la televisión por inspirarme durante los últimos Dios sabe cuántos años. ¡Este es mi TRABAJO! Bendito” fue el simple y promocional texto que eligió Aniston de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la ex esposa de Brad Pitt se llenó velozmente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 600 mil corazones. Además, la también productora de cine recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura física, por parte de sus más fieles seguidores.

