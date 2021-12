Danna Paola habló de su salud, tras preocupar a sus fans con una fotografía

Tras asustar al mundo con una fotografía donde se la ve con oxigeno, en una situación delicada, Danna Paola rompió el silencio para aclarar la situación que está pasando. La intérprete de “mia”, desmintió que sea un cuadro de Covid positivo, como se dijo en diferentes portales.

En la fotografía que alerto a todos, se subió en sus redes sociales y además de la mascarilla, se puede notar que esta vestida de negro, con una gorra, que le tapa parte del rostro. El outfit de Danna, que la caracteriza siguió presente, lo que baja la intensidad de la situación.

Danna Paola Rivera Munguía, que ya cuenta con cinco álbumes de estudio lanzados reflexionó en sus redes sociales sobre lo que le ocurre: “Bebés gracias x preocuparse estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré está muy heavy, gracias a Dios no es covid”, dijo. Asimismo, pidió a sus fans que durante esta época invernal tuvieran precaución para evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria.

Nuevamente sus redes sociales fueron el foco, para actualizar el parte médico de la modelo y actriz de 26 años. Es que Hace algunas horas, publicó un mensaje en su cuenta oficial, donde confirma que desarrolló algunos problemas pulmonares, producto del resfrió y recalcó nuevamente, que no es covid y dio palabras de aliento para tranquilizar a sus miles de seguidores: “Vamos progresando. He estado muy enferma y tuve que cancelar compromisos por recomendación de mi médico y que me dan mucha impotencia cancelar. Lo siento mucho, pero recuerden que la salud está primera siempre. Gracias a todos por preocuparse, mis pulmones y garganta ahí van”.

Fuente: Instagram Danna Paola

Los posteos en historias de Instagram, finalizaron con Danna Paola haciendo un llamado a sus seguidores para no bajar la guardia y tomar precauciones ante las bajas temperaturas y que continuarán durante todo el invierno: “Suban sus defensas con vitaminas, buena energía y amor. Abríguense y no bajen la guardia. Los amo”, finalizó.