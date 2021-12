Estos son los próximos planes de Aislinn Derbez

Hace unos años, Eugenio Derbez tomó la decisión de irse de México por la inseguridad y se radicó definitivamente en Los Ángeles, California, cuando le llegó una oferta laboral. Su hija, Aislinn Derbez, habló sobre la posibilidad de seguir los pasos de su padre y dejar su país natal.

La actriz de 34 años nació en Ciudad de México y cuando era niña ha viajado constantemente por los trabajos de su familia. Más tarde, decidió dedicarse a la actuación y, desde entonces, su vida se encuentra entre México y Estados Unidos, donde ha participado de proyectos para el público latino que vive en ese país.

Para despejar todas las dudas, Aislinn Derbez confirmó que no planea mudarse y que su vida se encuentra en su país natal. Durante un evento en el centro comercial, dijo: "Todo el tiempo estoy acá, la verdad es que vengo, voy. Estoy trabajando muchísimo en México, la verdad es que no".

En este sentido, tiene el gran apoyo de Mauricio Ochmann, su ex esposo y papá de su hija Kailani, quien también es actor y trabajó mucho en Estados Unidos. Derbez explicó que, al tener la misma profesión, se entienden muy bien y ambos llevan la crianza de la niña en perfectas condiciones, incluso se ayudan mutuamente para que puedan trabajar en los dos países.

Eugenio Derbez y su mudanza a Estados Unidos

En 2013, Eugenio Derbez protagonizó la película "No se aceptan devoluciones" que tuvo un gran reconocimiento internacional y comenzaron a llegarle muchas ofertas laborales en Estados Unidos. A raíz de la inseguridad que hay en su país, decidió mudarse con su pareja, Alessandra Rosaldo y, ese mismo año, nació en Los Ángeles su primera hija en común, Aitana.

“Qué tristeza que en México ya no se pueda vivir. Yo, cada vez que pienso en regresar, de verdad, pienso en este tipo de cosas y por eso no regreso, porque ya no es vida estarse cuidando no solo de los criminales, ahora también de la policía y ya son muchos años así, en que no puede uno confiar… es una tristeza”, aseguró el actor.

Eugenio Derbez aprovechó las oportunidades laborales que se le presentaron en Hollywood para emigrar al país vecino y hoy se encuentra más establecido que nunca. A él se le suman muchas veces sus hijos Aislinn y Vadhir, quienes buscan ganarse un lugar en la industria cinematográfica estadounidense como su padre. ¿Qué piensas de su mudanza?