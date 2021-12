Cómo es la relación de Pepe Aguilar y su primer hijo

Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar son los hijos más conocidos de Pepe Aguilar, ya que triunfan en la industria musical y tienen millones de seguidores. Pero, el cantante tiene dos hijos más: Aneliz Aguilar Álvarez y el mayor, José Emiliano Aguilar Treviño, quien prefiere el perfil bajo y tuvo problemas con la justicia.

Con tan solo 22 años, Pepe Aguilar se casó con Carmen Treviño en 1990, una famosa cantante que tuvo un gran reconocimiento dentro de la música en los años ochenta porque se destacaba en el género de la balada. Sin embargo, el amor no duró mucho tiempo y la pareja se divorció a mediados de 1994 y 1995.

"Cuando eres joven te apresuras, no estábamos embarazados ni nada, mi hijo Emiliano nació tres años después de que nos casamos, me casé porque quise casarme”, explicó el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Simplemente "se desenamoró" ya que cuando pasaron los años y se asentaron, se dieron cuenta que no eran compatibles.

José Emiliano Aguilar Treviño nació en octubre de 1992 y no está dentro de lo que se conoce mediáticamente como la Dinastía Aguilar, ya que no le interesa el mundo artístico. Por las diferencias que tenía con Pepe Aguilar, estuvieron alejados mucho tiempo y también con sus hermanos del lado paterno.

En 2017 tuvo problemas con la justicia al querer ingresar a territorio estadounidense a cuatro personas de origen chino en el baúl de un auto de manera ilegal. Por este hecho, se declaró culpable y estuvo con arresto domiciliario y también tuvo que ingresar a un centro de rehabilitación por sus problemas de adicción. Estuvo allí seis meses.

Cuando terminó la condena, Pepe Aguilar y José Emiliano Aguilar Treviño se reencontraron, y decidieron comenzar una relación de padre e hijo para recuperar el tiempo perdido. Por este motivo, el joven decidió vivir en Tijuana para estar cerca de él, sumado a que su madre vive en la ciudad fronteriza.

Si bien, no tiene redes sociales, muchas veces Pepe Aguilar comparte publicaciones con sus cuatro hijos y muestra la buena relación que tiene hoy con José Emiliano, quien el pasado enero estuvo en el rancho familiar Tayahua, Zacatecas. También tiene una excelente relación con sus hermanos, aunque estos prefieren utilizar sus perfiles de manera profesional.

La llegada de Aneliz, Leonardo y Ángela

Durante la filmación de un video musical de su hermano, Antonio Aguilar Jr, Pepe conoció a Aneliz Álvarez Alcalá, quien tenía 18 años en ese entonces. Rápidamente, se enamoraron y, pese a que a la familia de la joven le preocupaba los 10 años de diferencia, terminaron aceptando el noviazgo.

La relación terminó siendo algo serio para ambos y decidieron casarse el 11 de octubre de 1997 con una ceremonia religiosa en Zacatecas. En abril del año siguiente, llegó Aneliz en McAllen, Texas; en agosto de 1999 nació Leonardo Antonio en Ciudad de México; y en octubre de 2003 llegó Ángela en Los Ángeles, California.

Hoy forman una de las familias más poderosas de México y, sin duda, Leonardo y Ángela heredaron la pasión por la música y la increíble calidad de voz de su padre. Aneliz Álvarez Alcalá lleva un perfil bajo y apoya a sus hijos en todas las decisiones.

¿Te gusta esta gran familia?