Juan Gabriel y otros artistas que ocultan mensajes en sus canciones

Por su parte, Juan Gabriel tuvo su propia canción que tenía un mensaje oculto. De igual manera, otros artistas lo hicieron también y, probablemente, no haya sido intencional, o sí. Aquí te mostramos cuáles de sus canciones se descubrió que tenían un mensaje subliminal.

Para empezar, la carrera del cantante Juan Gabriel siempre —por una cosa u otra— estuvo plagada de teorías conspirativas y todo hacía referencia a cómo había logrado alcanzar su fama. En la misma línea, otros artistas también estuvieron en la mirada juzgadora con alguno de sus éxitos. Te mostramos qué canciones ocultan mensajes.

Mensajes ocultos en las canciones de Juan Gabriel y otros artistas

En el caso particular del querido Juan Gabriel, la canción ‘Querida’, además de ser un rotundo éxito y escucharse en todos lados, al poco tiempo, se aseguraba que tenía un mensaje oculto dedicado al diablo. Decía: “Oh Belcebú dame mi país”.

También se dijo que en la canción “No me Vuelvo a Enamorar” decía: “dróguense, dróguense, roben, roben, cree en el demonio, cree en el demonio, adórale, adórale”.

Sin embargo, no fue solo él quien fue juzgado de transmitir mensajes subliminales en sus canciones. Hay otros artistas como Justin Bieber o la canción “Aserejé” de “Las Ketchup”. Fue en 2002 que se dijo que la canción tenía un mensaje satánico cuando recitaba “ser hereje”. Todo quedó en una especulación, sin embargo, no se volvió a escuchar nunca más de la misma manera.

La canción “María” de Ricky Martin también parecía incitar a revelarse en contra de la Virgen María. El hecho de señalarla como una mujer de modales un poco raros, como también dijeron que hacía referencia a la cocaína cuando en el estribillo dice: “María es blanca todo el día”.

En el caso de Slayer de Raining Blood en 1986. Se decía que la canción tenía frases que harían referencia a la adoración del demonio y al nazismo. De igual manera, la banda siempre negó este rumor.

La canción de Gloria Trevi, “Psicofonía” fue mucho tiempo relacionada con una serie de delitos. Precisamente, la cantante fue investigada por todas sus canciones, ya que se decía que la mayoría tenía mensajes ocultos, como en la nombrada, donde “supuestamente” decía “Satanás, soy tu cornuda”.

En 1971, la banda Led Zeppelin también estuvo involucrada en rumores de este estilo. Fue precisamente con la canción "Stairway to heave" que, cuando se reproducía hacia atrás, donde dice: "Oh here's my sweet Satan. The one whose little path would make me sad, whose power is Satan. He'll give those with him 666, there was a little toolshed where he made us suffer, sad satan"

“Oh aquí está mi dulce Satán. Aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste, cuyo poder es de Satan. Él le dará a aquellos el 666, había un pequeño cobertizo donde él nos hacía sufrir, triste Satán".

¿Será cierto que Juan Gabriel y los nombrados artistas ocultaron mensajes en sus canciones? Cuéntanos tu opinión.