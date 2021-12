El conmovedor mensaje de Beatriz Solís a Marco Antonio Solís por su cumpleaños

Este 29 de diciembre, Marco Antonio Solís cumplió 62 años y su hija mayor le dejó un conmovedor mensaje en sus redes sociales. “Eres el hombre que me hizo respirar, el que me dio la vida y a el que que más amo a mi día a día. Eres el que siempre me a enseñado a ser más fuerte, a veces hasta inconscientemente” inició la latina.

“Hoy en tu cumpleaños y siempre quiero que sepas que te tengo en mi mente .. Mi amor es el regalo más grande que puedo darte. Aunque a veces el tiempo me impida abrazarte. Te amo papi” continuó Beatriz Solís.

“Feliz cumpleaños querido papá, gracias por todo lo que me has enseñado en mi camino. Te amo, hoy y por el resto de mis días….” finalizó con su tierno mensaje la cantante hacia Marco Antonio. El posteo superó con facilidad la barrera de los 9 mil likes y casi los 400 comentarios en tan solo unas horas.

Fuente: Instagram Beatriz Solís

Entre los mensajes más destacados que recibió Solís en su publicación se destacó fue el de la actriz y conductora costarricense Maribel Guardia quien comentó: “Feliz cumpleaños!!! Que bellas palabras para tu papá”.

Fuente: Instagram Beatriz Solís

Otra que le dejó un tierno y extenso mensaje al Buki fue su hija menor, Marla Solís quien compartió dos fotos junto al intérprete de “Si no te hubieras ido” y este mensaje: “Mi querido padre, Hoy celebramos tu existencia y todo lo que te hace especial. Me has enseñado cómo estar aquí y ahora. Desde que era pequeña, te detenías a oler las rosas y veías cómo se ocultaba el sol. Totalmente complacido con el aroma y el sabor de tu café en cada despertar- Admiro la forma en que siempre has alquimizado tus curiosidades, dolores y confusiones en un arte que sana y nos lleva de regreso a nosotros mismos. Me has enseñado a caminar de la mano con mi niña interior, para no perderla nunca. Me has enseñado a no buscar la perfección. Que nuestro viaje más largo es de la mente al corazón y nuestra expresión plena y auténtica es el arte que nos devuelve al amor ... a todo lo que reside dentro, alrededor y fuera de nosotros. Me has enseñado lo contagioso e incondicional que es el amor. Que las cosas más importantes de la vida no son visibles a el ojo, se sienten. Hay tanto que puedo decir, pero solo quería compartir un pequeño fragmento de por qué te amo!”.