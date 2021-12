Por qué no aparecieron en la serie los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Sin lugar a dudas, Aracely Arámbula es una de las actrices más convocantes del país mexicano que no solo ha demostrado que posee un gran talento para la actuación sino también para el canto donde conquistó a miles de personas con su bella voz. Además a esto se le suma que la bella rubia estuvo en pareja con el cantante Luis Miguel, con el que tuvo dos hijos.

Actualmente, la talentosa actriz, está viviendo un presente fenomenal tanto en lo profesional como así también en lo personal. Con su vuelta a los escenarios, la mexicana ha demostrado que su talento se mantiene intacto ya que cada vez que termina una función sus fans aplauden de pie y llenan de elogios a todo el elenco. Es por ello que sus cuentas oficiales están repletas de información sobre sus nuevas obras.

Por otra parte, hablando de su vida personal y como mencionamos anteriormente, desde el 2005 y hasta el 2009 estuvo en pareja con El Sol de México con el que tuvo dos hijos. Los mismos se llaman Miguel y Daniel respectivamente. Asimismo la historia de su padre con ellos no es muy buena, ya que la artista azteca en más de una ocasión, declaró que no recibe manutención económica y que tampoco los saluda por sus cumpleaños.

Sin embargo en esta ocasión hablaremos del por qué no aparecieron en la serie de Luis Miguel los hijos que el famoso cantante tuvo con la actriz mexicana Aracely Arámbula. Recordemos que este año se estrenaron las dos temporadas de la serie biográfica que se hizo viral en la redes sociales y que tuvo millones de reproducciones de la plataforma de Netflix.

En tanto que Miguel y Daniel no aparecen en Luis Miguel, la serie a pedido de su madre, Aracely Arámbula ya que prohibió que usen su imagen y la de sus hijos en este éxito de Netflix pero no por intención de salvaguardar su intimidad, sino porque ella ya prepara su propia biografía. Además la actriz afirmó cuando se estrenó la segunda temporada que "soy parte de su vida, no de su negocio".