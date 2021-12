Mariah Carey, sin dudas, es una de las cantantes estadounidenses más famosas en el mundo entero. Actualmente, a sus 52 años, aunque su trayectoria avale muchos éxitos, no se atribuye ser la "Reina de la Navidad". ¿Por qué?

Mariah Carey misma aseguró que ella no es la “Reina de la Navidad”. De hecho, especificó que ese título le corresponde a la Virgen María. Vale destacar que, durante años, en el mundo artístico, la cantante recibió el apelativo de ser la “Reina de la Navidad” luego de que se estrenó la canción "All I want for Christmas is you" (Todo lo que quiero por Navidad eres tú) en el año 1994.

Dicha canción, que en un comienzo no prometía mucho, al tiempo estalló y se convirtió en un clásico de las festividades. Cabe recordar que fue compuesta por ella y por Walter Afanasieff.

La canción fue el sencillo más vendido en todo el mundo. A tal punto llegaron sus ventas que, actualmente, es considerada, por muchos en todo el mundo, como el tema más popular de Navidad en los últimos 20 años.

Mariah Carey, ¿es la Reina de la Navidad?

Durante una entrevista que Mariah Carey le concedió al programa Zoe Ball Breakfast Show en el Reino Unido el 17 de diciembre, comentó que ese apelativo de “Reina de la Navidad” no se lo atribuía para nada.

De hecho, fue muy sincera y confesó: “lo puso otra gente y quiero decir humildemente que no me considero eso. Soy alguien que ama la Navidad y que fui bendecida por escribir "All I want for Christmas is you", y muchas otras canciones de Navidad”.

En la misma entrevista, subrayó: “Y seamos claros, sabes, la fe de todo el mundo es lo que es, pero para mí, María es la Reina de la Navidad”. La cantante de 52 años aprovechó para contar acerca de un nuevo tema navideño: “Fall in love at Christmas” (Enamorarse en Navidad).

Tras su declaración, comentó un poco acerca de la nueva experiencia que está viviendo en este momento de su vida, dedicándose a escribir libros para niños. Para sorpresa de muchos, que creen que Mariah Carey es la reina de Navidad, finalizó respondiendo que su canción favorita de Navidad es “This Christmas” (Esta Navidad) de Donny Hathaway.

“Pude haber elegido una de las mías, pero esa es una de las mejores, la mejor de todas. Bueno, les deseamos, yo y mi familia, una feliz Navidad”.

Y tú, ¿la consideras la "Reina de la Navidad"?