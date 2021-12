Jwan Yosef fue muy criticado por una de sus obras

El esposo de Ricky Martin, el sueco Jwan Yosef nacido en Siria, fue muy criticado por una de sus obras durante la exposición de una galería muy famosa de arte en Miami, Florida.

La realidad es que, tanto el cantante puertorriqueño Ricky Martin como su esposo, el artista Jwan Yosef, prácticamente están acostumbrados a que se los critique y, mucho más, cuando realizan algo en público.

Incluso, vale recordar que hay grupos de internautas bien conservadores que constantemente los señalan y juzgan por haber formado una familia de 4 hijos debido a la gestación subrogada.

No obstante, en esta oportunidad, nada tiene que ver con ello. Los motivos de las críticas que recibió Yosef no tienen nada que ver ni con sus preferencias sexuales ni por la forma de vida que lleva con su esposo Ricky Martin.

Esta vez, el motivo por el que Jwan Yosef fue muy criticado es por una de sus obras artísticas que fue expuesta en una importante galería de arte en Miami, Florida.

Mientras el sueco fue acompañado por varios amigos y su esposo Ricky, entre los acompañantes también estuvo, Eglatina Zingg que no solo es una de las mejores amigas del matrimonio sino quien, según rumores, fue la donante de óvulos para tener a sus hijos.

En dicha exposición, que se titulaba bajo el nombre de “Skin in the Game” el artista sueco Jwan Yosef expuso una pieza de arte que constaba de 2 cintas de embalaje pegadas de manera tal que asemejaban a ser cruces. Sí, la pieza en cuestión y por la que criticaron al artista fue cuestionada por los internautas, ya que no la consideraban arte.

Pero bien, como se dijo anteriormente, a pesar de las críticas que le llovieron sin cesar sobre la pieza artística, Jwan Yosef no se detuvo a dar ningún tipo de explicaciones. De esa manera, el artista considera que no es necesario recaer en esas objeciones cuando el arte es libre.

Lo que vale destacar es que no se cuestionó ni el buen gusto ni el estilo que tienen tanto Ricky Martin como su esposo, ya que ambos eligieron un look similar para asombrar a los asistentes. Llevaron pantalón de pinza y zapatos vintage, demostrando que son una pareja a pura tendencia. ¡Mucha onda!

¿Qué opinión te merece la obra de arte de Jwan Yosef?