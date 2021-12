Escándalo, Gaby Spanic terminó con los rumores sobre sus operaciones en la cara

Gabriela Helena Spanic Utrera conocida popularmente como Gabriela Spanic, es una actriz, animadora, cantante, modelo y exreina de belleza venezolana que a lo largo de los años ha demostrado que es dueña de una gran belleza y de un talento que la ha hecho acreedora de miles de fanáticos en todas partes del continente. Gracias a ello hoy en día es una de personalidades más importantes de América Latina.

En cuanto a su vida profesional tenemos que decir que en 1992 participó en Miss Venezuela, representando a su estado natal, Guárico. Esta participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas venezolanas como Morena Clara, donde interpretó a Linda Prado. Luego, dos años más tarde consigue su primer protagónico en la telenovela Como tú ninguna, la cual dura 2 años en emisión en Venezuela convirtiéndose en una de las telenovelas más largas de ese país.

Sin embargo en 1998 llegó a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en La usurpadora, historia que la lanzó a la fama internacional y la que catalogó como una de las actrices más importantes de Latinoamérica. Recientemente Gaby Spanic fue una de las huéspedes de La Casa de los Famosos de Telemundo? que ganó Alicia Machado.

Gracias a su gran trabajo en la actuación Gabriela tiene una gran popularidad en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación en sus cuentas oficiales sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando su espectacular belleza, además de todo lo que comparte sobre su carrera artística.

Hace algunas horas atrás, Gaby Spanic compartió en sus historias de su cuenta de Instagram un video donde desmintió al portal de noticias People en español que afirmó que se había realizado unas operaciones en su cara. Es por ello que en clip audiovisual ella afirmó lo siguiente: "Hola mis ángeles aquí buscando mis cicatrices que People en español me hice en la cara, ustedes las ven? Yo no me las encuentro. Dios mío cómo inventan cosas, pero bueno ellos viven de sus mentiras".