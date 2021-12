Las duras denuncias por el show de Dua Lipa en México

Dua Lipa es una de las cantantes más queridas y escuchadas de los últimos tiempos. Hace mucho que sus fans estaban esperando que anunciara conciertos en diferentes países de Latinoamérica. La intérprete de 'Levitating' confirmó que presentará su tour el 21 de septiembre en el Foro Sol y el 23 de ese mes en el Estadio Banorte de Monterrey, en México.

El martes 14 inició una pre preventa para los clientes VIP de un banco del país. Como es de esperar en ese tipo de ocasiones, solo algunos fans de Dua Lipa pudieron obtener sus entradas. Este miércoles 15 comenzó la venta oficial de entradas, pero no todo fue tan fácil como se esperaba. Muchos de sus seguidores hicieron filas virtuales en la página oficial de Ticketmaster por horas. Sin embargo, a los pocos minutos, ya no había boletos.

El Foro Sol tiene una capacidad para más de 50 mil personas, pero la demanda de entradas para el show de Dua Lipa fue aún superior. Probablemente, la empresa de boletos y Ocesa, los responsables de organizar los conciertos de artistas que hacen giras en México, subestimaron la llegada de la británica de ascendencia albanokosovar.

Los fanáticos de Dua Lipa, la mayoría de ellos jóvenes y adolescentes, esperan que se abran nuevas fechas en ambas ciudades y están saturando las redes sociales de críticas hacia la empresa de boletos por haberle dado prioridad a los revendedores antes que a los propios fans.

Fuente: Instagram Dua Lipa

“Absurdo que durante horas esperé en línea y no pasaron ni 5 minutos y ya no había nada, no tiene lógica”, “Estaba formado desde las 9 de la mañana y solo había 98 personas delante de mí en la fila virtual y a las 11:02 que me dejó entrar ya no había ni un boleto” y “Una vez más los de Ticketmaster le dieron prioridad a los revendedores que a sus clientes” fueron solo algunos de los mensajes que ha recibido la compañía de ventas, la cual aún no le ha dado una respuesta a los fans de México.