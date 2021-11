Clarissa Molina furiosa por una actitud machista

Clarissa Molina explotó contra el cantante Eduardo "Lalo" Mora por manosear a una fanática en pleno concierto y expresó que alguien debe ponerle fin a estas actitudes machistas. En las redes sociales, los usuarios salieron al cruce, ya que no es la primera vez que el mexicano se sobrepasa con una mujer en público y queda grabado.

“Una vez más otro video de Lalo Mora está corriendo en redes sociales donde una vez más se ve al cantante tocando a una fanática en el escenario. Imagínense ustedes, el señor sigue haciendo de las suyas. Esto debe de tener un pare, ¿no?”, dijo la modelo dominicana en el programa “El Gordo y La Flaca”.

Según cuenta, en el video se puede ver como Lalo Mora "agarra bien cerca la parte de atrás" de la joven que lleva un vestido negro. Las imágenes muestran a ambos bailar muy pegados y cuando ella se da vuelta la mano del cantante comienza a bajar por la espalda hasta casi tocarle los glúteos, algo que generó mucho repudio en Twitter. Y la respuesta de Clarissa Molina no se hizo esperar.

A las críticas se le sumó Lili Estefan, sobrina de la cantante Gloria Estefan, quien le pidió a las chicas que no suban más al escenario porque el artista no se sabe comportar. "Completamente desubicado", "se abusa del cariño que le tienen sus fanáticas", "siempre lo mismo con este hombre", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe recordar que hace poco tiempo, el cantante de 74 años ya fue acusado de tocar indebidamente a otra fanática. Ocurrió cuando la mujer quiso sacarse una foto después de un show y él se acercó a su cara para darle un beso. Pero no le alcanzó con esto sino que luego introdujo su mano en la blusa para tocarle un seno.

“Me iba a caer, la muchacha se asustó. No me agarré, sencillamente se asustó ella y me aventó, y como que me aventó la mano, eso es todo, amigo. A mí me da mucha pena eso y qué caray, no sé cómo explicarte, pero a Dios y a ella son a los que les debo de pedir una disculpa”, se justificó el cantante. Sin embargo, no se trató de un caso aislado sino que ya son varios los videos en los que se lo ve tocando indebidamente.

¿Qué te pareció la respuesta de Clarissa Molina a la actitud de Lalo Mora?