La Doctora Polo de Caso Cerrado demostró por qué es la reina de TikTok

Ana María Polo González es una abogada y presentadora de televisión cubano estadounidense que a lo largo de los años ha demostrado que posee un gran talento para el mundo artístico. Además en cuanto a su formación académica la popular conductora posee un doctorado en Derecho. Sin lugar a dudas su papel más importante y por lo que es? conocida en todo el mundo es por ser la presentadora del programa de televisión de Telemundo, Caso cerrado.

La Doctora Polo como es conocida popularmente comenzó a aparecer en televisión en abril del año 2001 en el programa Sala de parejas, transmitido por Telemundo. Allí ella solucionaba diversos casos entre parejas como árbitro. Es conocida por gritarle a los invitados que son irrespetuosos hacia ella, a otra persona en el tribunal o a la ley.

Por su parte, en el año 2005 el show fue renombrado como Caso cerrado y el formato fue alterado respecto a la cantidad de casos que puede recibir por programa. Así como también se incluyeron nuevas secciones dentro del show, donde ella ayuda educando a la audiencia sobre una variedad de temas relacionados con el Derecho. Junto con el nuevo formato, se creó una canción para el programa, cuya letra fue escrita por ella misma.

Es tan grande la fama que posee Ana María Polo que cada vez que realiza una publicación en sus cuentas oficiales sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando su belleza como así también opinando gratamente de todo lo que comparte de su vida laboral.

En esta oportunidad la Doctora Polo compartió un video en su cuenta de TikTok que demostró que es toda una reina de la plataforma. Además en el mismo agregó un comentario que dice lo siguiente: "¡Hola amigos! ¿Cómo están por acá? Les dejo este nuevo #TikTok que subí a mi cuenta oficial mostrándoles un poco el detrás de cámara ?? del nuevo programa Dra. Polo Investiga. Si no me siguen todavía en @tiktok me encuentran cómo ??AnaPoloTVOficial ¡Se me cuidan! #HeDicho #CasoCerrado #AnaMariaPolo".