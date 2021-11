El momento de la vida de Ángela Aguilar que realmente la hizo llorar

Uno de los momentos más emotivos en la vida de Ángela Aguilar, que quedarán en su memoria para siempre, fue cuando cumplió sus 18 años. Fue precisamente una sorpresa de parte de su padre, Pepe Aguilar que la hizo llorar.

El momento inesperado que la hizo llorar a Ángela Aguilar

Cabe recordar que la joven y talentosa hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar el pasado 8 de octubre cumplió su mayoría de edad, los 18 años tan ansiados. Como era de imaginarse, tuvo un festejo anticipado, pero también se extendió debido a que justamente se encontraba en gira junto a su padre y hermano.

Fue durante uno de los tantos conciertos de la gira "Jaripeo Sin Fronteras 2021" que se realizó en Atlanta, Georgia, que Ángela vivió un inesperado momento de la vida. Su papá, Pepe Aguilar, aprovechó la presencia de sus fans para cantarle “Las mañanitas” a su hija, quien ese momento estaba celebrando su cumpleaños 18 haciendo lo que más le gusta desde pequeña, cantar.

Y sí, ese momento a Ángela la hizo llorar de emoción y no era para menos, porque las palabras de su padre frente al público, no solo fueron inesperadas sino muy emotivas: “Todas las cosas que tienen que ver con la música, te felicito porque si le sigues igual vas a llegar muy lejos y yo sé que la gente que está aquí te va a seguir”.

Esa dedicatoria, de inmediato no solo que hizo llorar a Ángela sino que provocó que el público no parase de aplaudir y emocionarse junto a ella.

El amor incondicional de Pepe Aguilar para Ángela Aguilar

Poco después de semejante dedicatoria, Ángela Aguilar y su padre cantaron “Tu sangre mi cuerpo”. Cabe recordar que fue una canción que lanzaron en el 2017 mostrando la unión que tienen entre padre e hija.

El amor incondicional que tiene Pepe con su hija, es desde siempre. De hecho, esta no fue la única vez que le demostró su cariño, ya que luego utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje junto a una foto donde ambos se funden en un significativo abrazo durante un concierto.

“Hija querida, no hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y cómo has llegado a eso, es un lujo guiarte, aprender de ti (y contigo) y descubrirte cada día”, le escribió el cantante a la princesa de la ranchera mexicana.

Continuando con sus mensajes cariñosos y de orgullo, una vez más hizo llorar a Ángela Aguilar cuando finalizó diciendo: “Agradezco a Dios por permitirme convivir tanto con alguien como tú. Y más agradezco que tenga el honor de ser tu papá. Eres ya toda una mujercita hecha y derecha y apenas estamos comenzando!! FELICES 18 Hijita!!!!! (YA ESTAS RUCA!!!)”.

Después de ver tanta demostración de amor de un padre a una hija, se entiende perfectamente que la "mexicana enamorada" se emocione haya emocionado hasta las lágrimas. ¿No crees?