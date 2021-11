El cambio de vida que emprenderá Gaby Spanic y cómo se hará extrañar

La actriz y modelo venezolana Gaby Spanic tiene más de 2 millones de seguidores en las redes sociales y una carrera profesional que la coronó como una de las reinas de telenovelas latinoamericanas. Luego de ser eliminada de "La Casa de Los Famosos", le hicieron una oferta desde Hungría que la motivó y decidió aceptarla.

El 28 de julio de 2021, Telemundo confirmó su presencia en el reality de la casa más famosa del país, pero pese a su popularidad fue nominada en la semana 8 y expulsada en la semana 9. Este mismo año también regresó a Televisa para participar de la telenovela "Si nos dejan", para ponerse en la piel de Fedora Montelongo.

Ahora, la venezolana decidió tomar un rumbo distinto en su carrera profesional: al participar de "La Casa de Los Famosos" parece que le tomó el gusto a los realities y ya está instalada en Hungría para participar de la segunda temporada de “Dancing With The Stars”, un show que nació en 2004 en Reino Unido con el nombre "Strictly Come Dancing" y se exportó a más de 40 países.

"Feliz de estar otra vez, en este proyecto tan hermoso! Que me da vida! Nuevos aires, buenos amigos, inolvidable! Así que todo el mundo a bailar! Los amo mus ángeles! Total!", escribió Gaby Spanic en su cuenta de Instagram la semana pasada. La actriz ya se encuentra en Hungría y en su perfil se puede ver como disfruta del país.

Por otro lado, su equipo de prensa ya había anticipado su proyecto: "La recordada protagonista del éxito mundial La usurpadora, una de las telenovelas que se ha traducido en más de una decena de idiomas y vista en países como Uzbekistán, Israel y Eslovaquia, prepara sus maletas para representar a las celebridades latinas en el viejo continente".

Los inicios de Gaby Spanic

Gabriela Helena Spanic Utrera nació hace 47 años en Guárico, Venezuela, en el seno de una familia croata-española. En un principio tuvo interés por la psicología, pero dejó la universidad para dedicarse a la actuación y tomó clases en el centro de investigación del "Teatro Luz Columba", además de trabajar como modelo.

En 1992 representó a Guárico en el certamen Miss Venezuela y esto fue su puerta de entrada a la actuación, ya que dos años más tarde consiguió su primer protagónico en la telenovela "Como tú ninguna" que duró dos años. Su casamiento con Miguel de León fue transmitido en el show de televisión Súper Sábado Sensacional, pero el amor duró poco, se divorciaron en 2002.

Fue en 1998 cuando llegó a México por invitación del escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en "La Usurpadora", la historia que la lanzó a la fama internacional ya partir de ahí no paró de cosechar éxitos en la pantalla chica, tanto en telenovelas como programas.

¿Cómo ves el nuevo rumbo de Gaby Spanic lejos de La Casa de los Famosos ?