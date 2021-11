Karol G pasó un momento íntimo con su ex novio en el camarín y sorprendió a todos

La colombiana Karol G es una las cantantes más consolidadas de la música actual y a diario demuestra todo su talento en sus cuentas oficiales. Además gracias al lanzamiento de su tercer disco de estudio llamado KG0516. El mismo está compuesto por 16 canciones que son una mejor que la otra y del cual se desprenden temas como "Tusa", "Bichota" y "Location" que se ha convertido en una de las más escuchadas del presente año.

Continuando sobre su vida laboral, recientemente, la bella colombiana de pelos azules, lanzó una nueva canción que promete ser una de las más escuchadas de la actualidad. La misma se llama "Se Jodió to" y hasta el momento posee más de 55 millones de reproducciones en YouTube pese a tener pocas semanas de su lanzamiento.

En cuanto a su vida profesional, recientemente, Karol G, compartió una serie de fotos y videos que pertenecen al concierto que brindó en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. En los mismos se puede ver un lleno completo de entradas que cantaron todas los temas musicales de la talentosa colombiana.

Además esta gran gira llamada "Bichota Tour" continuará con diversos lugares del mencionado país norteamericano y finalizará, por el momento, con dos fechas en el mes de diciembre en Medellín, Colombia. En principio era solo una única fecha pero por localidades agotadas sumó un nuevo show que también está agotado.

Por su parte, en su última presentación en el mencionado lugar tuvo una sorpresa inesperada. Es que en el medio del concierto apareció su ex novio, Anuel AA, por lo que fue un momento que no solo cautivó a la popular colombiana sino también a todos los presentes. Además luego del recital, Karol G y el intérprete de la canción "Me gusta" pasaron un momento íntimo donde hablaron de sus respectivas carreras y de sus temas personales. Es por ello que la autora de "Tusa" agregó un par de fotos para retratar ese momento con un mensaje que dice lo siguiente:

"No tengo palabras para describir este momento … pasaron 100 mil cosas por mi cabeza entre lo que antes fue, lo que vivimos y cómo las cosas se han transformado. Fueron muchos años de felicidad juntos y aunque esa etapa de nuestra vidas terminó, la lealtad y gratitud sigue intacta ???? Eres una persona brillante ? Te admiraré siempre. GRACIAS por hacer mi noche de ayer mucho más especial @anuel".