Rompió el silencio: Camila Cabello reveló el verdadero motivo de su separación

La carrera de Camila Cabello estuvo en constante ascenso desde 2013, cuando participó en la versión estadounidense del reality The X Factor, donde se consagró con el exitoso grupo Fifth Harmony.

En 2015, la artista de nacionalidad cubana lanzó su primer sencillo junto al cantante canadiense Shawn Mendes, que se llamó “I know what you did last summer”, sin saber que ese encuentro musical se convertiría, algunos años después, en una gran historia de amor.

A fines de 2016, Camila dejó Fifth Harmony, se dedicó a pleno a su carrera solista y a su más reciente faceta, la de la actuación. No es un dato menor que este año estrenó su primer protagónico en el cine, con la nueva versión de Cenicienta.

Sin embargo, no todo es felicidad para la artista latina, dado que algunas semanas atrás anunció su separación de quien fue su novio durante los últimos dos años, Shawn Mendes.

"Hemos decidido poner fin a nuestro romántica relación pero nuestro amor del uno para el otro como humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos… Camila y Shawn”, escribieron ambos en sus cuentas de Instagram.

Desde entonces, los fanáticos de ambas estrellas realizaron un sinfín de especulaciones en las redes sociales en torno a la razón de dicha separación, y fue la misma Camila quien decidió romper el silencio.

Según afirmó Cabello, la ansiedad que empeoró con la pandemia fue uno de los disparadores de la reciente separación.

“Me sentía muy inestable durante la cuarentena. Rompía a llorar al menos una vez al día”, confió en el último episodio de Time to walk, el programa de audios para caminar y ejercitarse de Apple.

Esto lo dijo en referencia a lo que significó pasar de no tener un segundo de tranquilidad a dejar de trabajar y paralizar todas sus actividades repentinamente.

No es dato menor que en reiteradas ocasiones Cabello se refirió a su salud mental y los problemas de ansiedad que sufre por haber alcanzado la fama desde tan chica y el estrés que eso significa.

Según la intérprete de Havana, la falta de trabajo hizo que ese padecimiento aumentará. “Me quedé sola con mi ansiedad y con mi mente. Eso estaba interfiriendo en mi relación”, aseguró.

Finalmente, Camila llevó tranquilidad y disipó toda especulación diciendo que en base a todo esto, necesitaba tiempo para ella misma y para sanar. Una separación en buenos términos que, según aseguran los protagonistas, no podrá arruinar la amistad entre ellos.