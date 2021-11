Dua Lipa demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo

Dua Lipa es una gran fanática de las mariposas y así lo comprobó una vez más con su outfit. Por otra parte, la cantante y modelo británica será una de las grandes protagonistas de una nueva edición de la lista de LOS40.

Además de la talentosa Dua, el mencionado evento tendrá la presencia de artistas de la talla de: Elton John, Adele, Ana Mena, Nil Moliner y Roco Hunt.

Hace unas horas, Dua Lipa compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que enamoraron a una gran cantidad de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede observar a la joven de 26 años desplegando toda su belleza ante la cámara. La oriunda de Londres, Reino Unido lució un crop top con tiras y aplique de mariposa, mini falda y campera puffer de color rosa claro. Además, la artista europea complementó su look con lentes de sol, sandalias taco aguja, su cabello suelto y un delicado make up.

“Una noche necesaria con las chicas” fue el simple y corto epígrafe que eligió Lipa para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Dua Lipa

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la intérprete de éxitos como “Lost in Your Light” y “Break My Heart” recibió rápidamente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 2 millones de corazones. Sin dudas la artista europea es una de las celebridades con mayor popularidad en las plataformas virtuales.