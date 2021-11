La hija de desconocida de Pepe Aguilar sacude las redes con un gran belleza

Con varios años de carrera, Pepe Aguilar, se convirtió en uno de los artistas más representativos de la música regional de México. Fiel al estilo de sus padres, Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Pepe ha tenido un gran éxito siendo así uno de los cantantes más importantes del país azteca. Actualmente juntos a sus hijos ha demostrado que la dinastía Aguilar es una de las familia más importantes de la cultura mexicana.

Sin embargo, en esta oportunidad, hablaremos de su hija mayor que es la única de los tres que no se dedica a la música. Estamos hablando de Aneliz Aguilar que nació el 7 de abril de 1998. Ella actualmente se optó por el modelaje por lo que se ha convertido en toda una influencer de moda. Aunque ella no se dedique a la música en varias ocasiones ha demostrado que sabe cantar y lo hace muy bien.

Por su parte, recientemente la hermana mayor de Ángela Aguilar, de 22 años de edad, debutó como presentadora de los premios Spotify Awards, en el cual también su hermana, hermano y padre estuvieron presentes. Esto marca que la familia Aguilar sigue creciendo en el mundo artístico de la cultura de México.

En tanto que, claramente esta gran popularidad que se posee se ve reflejada en sus cuentas oficiales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando su belleza como así también todo lo que comparte.

Hace un par de horas atrás, Aneliz Aguilar, compartió una serie de fotos en su perfil de su cuenta oficial de Instagram donde se ve claramente lo hermosa que está actualmente. Además a mencionadas imágenes le agregó el siguiente comentario: "Woke up feeling very preppy today. How’s everyone’s Saturday?" (Me desperté sintiéndome muy preppy hoy. ¿Cómo está todo el mundo el sábado?).