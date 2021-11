Tiembla Toni Costa: ex de Adamari López habló de una segunda oportunidad al amor con la conductora

Adamari López ha estado muy activa en redes en los últimos meses. Nos muestra su nueva figura luego de haber perdido 34 libras, nos muestra los tratamientos de belleza a los que se somete y todos sus momentos felices.

Pero también Adamari comparte otros aspectos más personales y humanos de su vida. Primero anunció su ruptura a través de Instagram con el siguiente mensaje: "Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí", para luego mostrarnos la excelente relación que mantiene con Toni Costa. La experimentada boricua sabe como manejar los medios y se siente cómoda al hacerlo.

En una nota con “al Rojo Vivo” luego de algunos meses desde la separación habló nuevamente sobre una relación que difícilmente pueda reconstruirse. Decía en la entrevista "En ese planteamiento pues yo tomé una decisión, quizás buscando ver si podía haber una mejoría y volvernos a juntar y al no pasar pues entonces mejor tomamos caminos diferentes".

Con estas confirmaciones, y con Toni Costa rehaciendo su vida también, los solteros de la farándula comienzan a opinar sobre la bella mama de Aläiä. Fue el turno de Marco Antonio Regil, con quién ella ya mantuvo una relación en el pasado.

Al ser preguntado sobre si volvería con la presentadora respondió: “Eso se llama el recalentado" y luego entre risas decía: "Ahorita caigo en la trampa y mañana sale 'Marco quiere regresar con Adamari'. No. Le mando abrazos con cariño, no, hay otros proyectos por ahí, hay otros proyectos de bienestar". Digamos que la actitud de Marco Antonio no fue un NO rotundo. Su preocupación de centró en lo que se pudiera decir. ¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan?