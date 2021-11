Qué tal es Marc Anthony con sus hijos en común con Jennifer Lopez

Marc Anthony y Jennifer Lopez se divorciaron en 2011 y tuvieron en común dos hijos: los gemelos Maximillian David y Emme Maribel, quienes hoy tienen 14 años. La expareja mantiene un vínculo excelente y aunque siempre se ve en las redes que JLO pasa mucho tiempo con sus hijos, lo cierto es que el cantante está muy presente en sus vidas.

Los artistas se conocieron en 1998, cuando Anthony hizo una presentación en Broadway y él, a modo de broma, le dijo que en un futuro se casarían. A partir de ese entonces generaron un buen vínculo y un año más tarde grabaron el videoclip de la canción "No me Conoces" y más tarde cantaron juntos "No Me Ames".

De esta manera, la relación laboral se convirtió en una excelente amistad y no había otro tipo de interés, ya que Anthony estaba casado con la modelo Dayanara Torres y Lopez estaba comprometida con el actor Ben Affleck. Fue en 2004 cuando dieron un paso más allá de su amistad, al haberse separado ambos de sus parejas.

Jennifer Lopez y Marc Anthony encontraron consuelo uno en el otro y rápidamente se transformó en uno de los romances más recordados hasta el día de hoy. A cuatro días de haberse confirmado el divorcio de Anthony, la pareja se casó en secreto el 5 de junio de 2004 en Beverly Hills y fue tan privada que denunciaron por casi $1.000 millones de dólares a dos hombres que quisieron colarse y tomar fotos.

Ambos formaban parte de la élite de los artistas de Hollywood y eran aclamados a todas las alfombras rojas que se presentaban, principalmente en el primer evento Grammy que asistieron una año después de casarse. Pero el amor llegó a su fin en 2011 y el divorcio se concretó en 2014 de manera legal.

"Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Esta ha sido una difícil decisión y hemos concluido todos nuestros asuntos de una manera amistosa. Es un momento doloroso para todos los involucrados y agradecemos el respeto a nuestra privacidad", expresaron en un comunicado.

Cómo es la relación de Marc Anthony con Emme y Max

Actualmente, la relación entre Marc Anthony y Jennifer Lopez no solamente es buena, sino que volvieron a ser los grandes amigos que eran antes de iniciar su relación. En reiteradas veces se los ha visto almorzar juntos, como el pasado junio cuando una fanática los encontró comiendo a los dos solos en un restaurante de Miami, Florida.

Los cantantes saben que mantener un buen vínculo es un gran ejemplo para sus hijos, quienes son prioridad en sus vidas. El cantante demostró todo el cariño que se tienen los cuatro con una foto que publicó en diciembre de 2019, en la que está junto a Emme y Jennifer Lopez agarrados de la mano: "Nada más que amor entre nosotros".

