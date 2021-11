Así es la relación entre Ángela Aguilar y Ana Bárbara

Luego del susto de la semana pasada, Ángela Aguilar recuperó el aliento y nos cuenta detalles de su vida familiar. El susto consistió en nada más y nada menos que la despresurización de la cabina del avión en la que viajaba junto a su familia, lo que significó una maniobra hábil de parte de los pilotos del avión para que no pase a mayores.



Con su carrera en ascenso y en el contexto de las entrevistas previas a Los Premios de la Radio, la joven dio declaraciones y habló del “préstamo” que le hizo su tía con una canción muy especial que ella quería interpretar.



Respecto a cómo se llevan y que es lo que más le gusta de estar con su tía decía: “El chisme, con mi tía, Ana Bárbara de verdad cada vez que la veo me siento como en casa, esta noche cantaré una canción de ella”. Consultada sobre la canción que interpretaría: “Yo sé que es una canción que se compuso ella, sé que la canción tiene mucha historia, pero yo me siento muy privilegiada de me la diera a mí para que yo pudiera interpretarla”. Ángela Aguilar se mostró verdaderamente muy agradecida.



Luego siguió Ana Barbara haciendo comentarios sobre su sobrina: “Pues mira, mi niña Ángela para mí es una angelita, literalmente hablando y me encanta que ella haya interpretado una canción mía, que la cante tan bonito y que ponga a bailar y a vibrar los corazones con música sana, buena, amorosa que es parte del legado que quiero dejar”.



La melodía en cuestión es “En realidad” el sencillo que catapultó a Ana Bárbara hacia la fama. Dos tareas importantes para Angela, interpretar la canción de su tía y entregarle el premio a su famoso padre, que obtuvo numerosas nominaciones para estos premios. ¡Mucha suerte para los Aguilar!