Gwyneth Paltrow abrió su corazón y confesó que estuvo a punto de morir cuando dio a luz a su hija Apple

Con el paso del tiempo y gracias a sus papeles interpretados en diversos films y series de televisión, Gwyneth Paltrow se convirtió en una de las referentes del mundo Hollywood y no únicamente por sus trabajos en las pantallas grandes y chicas, sino también por ser una vocera del bienestar personal, de la sexualidad femenina, por su relación con diversos emprendimientos y también por animarse a abrir las puertas de su vida privada y contar experiencias que le tocaron atravesar tanto en el plano sentimental como personal.

Así fue como la artista habló en varias oportunidades de su extenso romance con Chris Martin, el cantante de la reconocida banda Coldplay, pero ahora se animó a ir por más y ahondó en los detalles del terrible momento que vivió hace 17 años atrás cuando se convirtió en madre de Apple, la primera hija en común del entonces matrimonio.

Y es que en una entrevista para el podcast Armchair Expert, Paltrow se animó a confesar que sus dos hijos -Apple y Moses- nacieron por cesárea, pero que en el primer parto “casi muere” al dar a luz a su pequeña y que tuvo que someterse a una cesárea de emergencia para que ninguna de las dos ponga en riesgo su vida.

“Mi hija nació de emergencia y fue una locura. Casi morimos, no fue nada bueno”, fueron las desgarradoras palabras que apuntó la actriz, quien también explicó que junto al músico tuvieron más de 70 horas de trabajo previo, antes de poder acercarse a la clínica para lograr el nacimiento de su beba.

Asimismo, a pesar de que no quiso indagar más en aquel doloroso recuerdo, Gwyneth trajo a colación su experiencia de vida para cortar con las presiones y los prejuicios que deben afrontar las madres, además de que expresó sus deseos de quitarle al parto aquel manto de imagen irreal que se muestra en las películas sobre ese momento.

De todas maneras, rememoró que el incidente le dejó como consecuencia una “gran cicatriz” en el cuerpo y que en ese entonces no se sintió conforme con ver aquella marca en su piel: “Estás como diciendo ‘oh, guau, eso no solía estar allí'. Y no es que sea malo o quieras juzgarlo, pero dices ‘oh, Dios mío’”.

Pero, eso sí, volvió a hacer hincapié en las falsas imágenes que se muestran sobre el nacimiento de los bebés y agradeció profundamente que en su época no hayan existido las redes sociales como se las conocen hoy en día: “Si ahora veo a alguien diciendo ‘Oh, he dado a luz hace dos semanas’ y tiene un estómago completamente plano, pienso... ‘así no es como yo me veía’”.

“Esos ejemplos son la excepción. Ahora nos están inundando con todas estas otras imágenes de cómo se supone que debemos ser todo el tiempo, con bebés, sin bebés, como sea… Las mujeres tienen que ser amigas entre sí y dejar a un lado los juicios sobre cómo tienes un bebé”, agregó reafirmando su postura sobre la realidad.

Además, para continuar exponiendo su línea de opinión sobre los estándares impuestos por la sociedad, Paltrow profundizó en “cómo debe ser” la imagen femenina y los conflictos que eso trae en la vida de cada mujer: “Es una verdadera lástima que una mujer no se sienta completamente bien con su cuerpo. Eso significa que nos estamos aferrando a un estándar que ha sido prescrito y es muy externo en lugar de interno”.



“En este momento de mi vida, definitivamente no soy una persona perfecta, pero siempre estoy en un viaje hacia la superación personal. Realmente me gusto a mí misma. Conozco mis fallos. Creo que ya no tengo puntos ciegos y estoy tratando de cultivar ese mismo sentimiento sobre mi cuerpo”, concluyó la actriz promoviendo el cuidado personal y el orgullo de lucir como uno es.