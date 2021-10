Jennifer Lopez presume su espectacular belleza y enamora a todos

Jennifer Lopez es una de las mujeres más representativas de la música latina. Debido a esto, posee una gran popularidad que marca tendencia en diversas partes del mundo. Por su parte, la bella latina, comenzó el año con todo. Un claro ejemplo de ello es la canción junto a Rauw Alejandro llamada "Cambia el paso". En tanto que desde su lanzamiento este tema ya superó los 806 millones de reproducciones en YouTube.

Hace un par de meses atrás la actual pareja de Ben Affleck se llevó todas las miradas en la gala de The Metropolitan Museum of Art, New York. Es que allí apareció con un look que no solo demostró su gran belleza sino que también confirmó que es dueña de una espectacular figura. Además junto a su pareja demostraron lo bien que están en esta segunda oportunidad que le dieron a sus vidas.

Recordemos que en este 2021, Jennifer Lopez, cumplió 52 años de edad y junto a su familia decidió pasar el día arriba de un yate. Sin embargo hubo un a fotografía en es especial que fue tapa de todos los portales de noticias del espectáculo. Es que en una de ella JLo aparece besando Ben por lo que oficializó su relación amorosa después de varios años de estar distanciados.

Por otra parte, la ex esposa de Marc Anthony en su vida laboral la está pasando de maravillas y un claro ejemplo de ello es una noticia que comunicó hace un tiempo atrás a través de sus redes sociales. Es que recientemente, la intérprete de la canción "El anillo" firmó un contrato exclusivo con el gigante de streaming, Netflix para producir sus películas y documentales.

Cambiando de tema, una vez más Jennifer Lopez, acaparó las miradas de sus seguidores al compartir en su estado de su cuenta oficial de Instagram una foto que no solo demostró la increíble belleza que posee actualmente sino también que enamoró a todos sus fans. Este es un claro ejemplo de que los años no pasan para ella y que cada día luce más bella.