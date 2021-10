Katie Holmes reveló cuáles son sus secretos mejores guardados para lucir una piel radiante y bien cuidada

Gracias a su gran carrera delante de las cámaras de cine y televisión, Katie Holmes se transformó en una de las actrices más emblemáticas del mundo Hollywood. Asimismo, la artista decidió no quedarse encasillada en su trabajo interpretando diversos personajes, sino que decidió ir por más y posicionarse como una de las portadoras de datos e información sobre el cuidado del cuerpo y, especialmente, de la piel.

Fue así como desde hace varios años atrás, la artista eligió mostrarse con la menor cantidad de maquillaje posible y mediante el mundo de las redes sociales y gracias a distintas entrevistas, explicó cómo analiza su propio cuerpo y cuáles son sus secretos mejores guardados para tener una piel radiante, nutrida y, por supuesto, bien cuidada.

Pero antes de revelar los detalles de su rutina de skincare, cabe mencionar que en los próximos días Kate estará cumpliendo 43 años, y eligió mostrarse en una tapa de revista completamente a cara lavada, para así relucir su belleza natural y llevar consejos a todas las mujeres que quieren seguir sus pasos.

"Acepto mi edad con gratitud y no me preocupo por no tener maquillaje. Mi alegría viene de adentro", confesó Holmes en una nota con la revista People. Además, se animó a abrir las puertas de su intimidad y explicó cómo hace para mantener su piel tan hidratada y alejada de las arrugas.

Para comenzar, la actriz reveló que sostiene una dieta balanceada, y que a pesar de que no se priva de ingerir ningún alimento que quiera o disfrute, realiza una importante selección de los mismos para incluir todas las proteínas y minerales necesarios. Según sus propias palabras, la rutina “comienza desde el interior”, por lo que todos los días bebe mucha agua y agrega a sus platos “una enorme variedad de verduras”.

Para continuar, pasa hacia el exterior, y todos los días se coloca una crema humectante que ayude a su piel a mantenerse perfecta desde afuera: "Cuido mi piel limpiándola cada mañana y cada noche y usando sérums". Eso sí, sus cremas tienen un pequeño detalle y es que nunca puede faltar el reconocido y aclamado ácido hialurónico.

De todas maneras, Katie también confesó que es “fanática de la Doctora Bárbara Sturm”, quien es dueña de una completa línea del cuidado de la piel que la actriz utiliza desde hace muchos años: "Soy una gran admiradora de la Dra. Sturm. Regularmente me hago sus tratamientos faciales y uso sus productos".

Otro de los pasos que realiza Holmes, el cual siempre fue recomendado y prácticamente exigido por los dermatólogos, es culminar su rutina con un buen protector solar antes de salir a la calle: “Cuando salgo de casa me aseguro de llevar protector solar y brillo de labios".

Aunque también, cuando tiene largas jornadas frente a la computadora o con la pantalla del celular, utiliza los protectores que frenan los rayos azules de los dispositivos electrónicos y no lastiman su piel, además de que sirven como selladores de las cremas que Kate se coloca por las mañanas.