El particular reto de la madre de J Balvin a su hijo

Después de lanzar su reciente tema, al que llamó “Perra”, el cantante J Balvin ha sido el blanco de numerosas críticas por tratarse de una mirada algo agresiva, sexista y misógina de la figura femenina. Incluso su mamá Alba Mery es una de las que más se ha manifestado en contra de la letra de esta canción producida por el reguetonero colombiano.

En una entrevista reciente, la mama de J Balvin expresó su repudio al contenido de la nueva canción realizada por su hijo. "Yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es... No sé ni qué decir", dijo Mery en el programa de televisión colombiano Nos cogió la noche, cuando le preguntaron qué opinaba sobre lo sucedido con este polémico tema.

La mujer agregó: “No lo veía a mi José por ninguna parte". No obstante, dejó claro que cualquiera podría pasar por situaciones similares y que no es necesario juzgar todo el tiempo. "No podemos idealizar a nadie, él tiene sus defectos y sus cualidades. Quizás lo que pasó esta semana no representa a mi hijo, uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó. Mi hijo se equivocó definitivamente, pero yo no necesito hijos perfectos", sostuvo la mamá de J Balvin.

El videoclip de J Balvin con Tokischa fue estrenado a principios de septiembre y desapareció de la plataforma YouTube tras las críticas recibidas. Ocurrió que además de la letra que muchos han considerado fuera de lugar, en el video aparecen dos mujeres amarradas con cadenas como si fueran perros.

"Cuando me enteré de #perra yo lo llamé: ¿Dónde está el Josecito @JBALVIN que yo conozco?, con esa canción no lo veía por ninguna parte" Alba Mery Balbín pic.twitter.com/5GTTVUEXvS — Nicolás Ruiz, periodista #SoyOrgullosamenteUPB (@Nicoperiodista) October 19, 2021

Sobre este tema, la primera en estallar de manera pública contra el cantante colombiano fue la vicepresidenta y canciller colombiana, María Lucía Ramírez quien dijo que era "inadmisible que se sigan replicando conductas de esta índole: aberrantes, abominables, que atentan contra la dignidad de las mujeres, que envían señales equivocadas ante el país y ante el mundo". "Cosificar a las mujeres es fracasar como sociedad, por tanto, no podemos permitir que, este tipo de comportamientos, signifiquen un retroceso en todos los avances que hemos logrado recientemente, rumbo a la equidad", agregó.