Las acaloradas fotos por las que Mollie Gould, ex de Luis Miguel, es tendencia en Instagram

Mollie Gould, ex pareja de Luis Miguel, volvió a comprobar toda su hermosura en las plataformas virtuales. La corista estadounidense es dueña de una gran popularidad en las plataformas virtuales. En la actualidad cuenta con más de 77.7 mil followers en Instagram.

Por su parte, el famoso ex de Mollie Gould, fue cuestionado por el músico Carlos Cuevas por su silencio mediático tras el fallecimiento de Armando Manzanero hace casi un año. “No sabemos si ya le habló a los hijos para darles el pésame, públicamente no lo ha hecho, pero creo que cuando algo te duele tanto y no tienes tus redes sociales activas, pues le das el pésame a la familia y ya” señaló el cantante de boleros.

Hace unas horas, Mollie Gould publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus miles de seguidores de todo el planeta. En la misma se puede ver a la norteamericana desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción profesional de fotos desde la playa. La blonda lució un bikini estampado de color miel, su cabello suelto y un delicado make up.

Un emoji de tarro de miel, uno de destello y otro de flor fue el sencillo y corto epígrafe que eligió Gould para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Mollie Gould

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex pareja de Luis Miguel se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 300 corazones en tan solo unas horas. Además, su publicación recibió decenas de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles followers hacia su magnífica figura física.