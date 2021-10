Con qué artistas mexicanos de su edad tiene buena relación Ángela Aguilar

Con 18 años, Ángela Aguilar es una de las mayores exponentes de la música ranchera y obtuvo un notable reconocimiento después de interpretar "La Llorona" en la 19ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en 2018. Su fama en México la ayudó a expandir su carrera de manera internacional, principalmente Estados Unidos y España, y cosechó muchos amigos famosos.

La hija de Pepe Aguilar es una ídola en las redes sociales y una influencer muy popular. En su cuenta de Instagram comparte los casual looks para el día a día, pero también muestra los increíbles vestidos que utiliza en sus shows, los cuales siempre están repletos de fanáticos.

Sus amigos comparten los momentos que pasan con ella, como el caso de Luisa, una influencer y blog style. Ambas tienen pasión por los caballos y en muchas ocasiones Ángela Aguilar expresó que es una de las personas más importantes de su entorno y que tiene una complicidad de grandes amigas.

"Felicidades friend por tu primer álbum interpretando canciones de tu autoría!! Que lindo es verte brillar, ver cómo inspiras a tanta gente, te deseo el éxito del mundo porque es el que te mereces por tu gran corazón y talento! Felicidades friend, el primero de muchos", le dedicó Luisa en un posteo de Instagram, a lo que la cantante le respondió "te amo".

Otra de las personas cercanas a Ángela Aguilar es Christian Nodal, cantante mexicano y novio de Belinda. Ambos lanzaron la canción "Dime como quieres" y fue tal el éxito que lanzaron el videoclip, en el que derrocharon belleza y talento. Fue a raíz de este trabajo que se comenzó a especular sobre un affaire.

Pero los dos negaron los rumores e incluso Nodal destacó la buena relación que tienen: “Estoy muy agradecido de que Pepe Aguilar me dio permiso para grabar con ella. Le tengo mucho cariño y la respeto muchísimo. Es una de las grandes del género". Por su lado, la joven de 18 años también quedó conforme con el trabajo en conjunto y dijo que le gustaría volver a cantar con él.

Aunque no es oriundo de méxico, Sebastián Yatra es otro de los artistas que halaga a Ángela Aguilar y confesó lo bien que le cae. "Me fascina su voz, además todo lo que está logrando a su corta edad", dijo el intérprete de "Pareja del año" sobre la más pequeña de la dinastía Aguilar y aunque aún no hay planes a futuro, podrían sorprender con un nuevo tema.

La cantante mexicana no suele publicar fotos con sus amigos en las redes sociales, ya que las utiliza para su trabajo y además no le gusta hablar de su vida privada. Lali Espósito la sigue en Instagram y sería un gran furor latinoamericano que ambas trabajen juntas, como la argentina hizo con Thalía con la canción "Lindo pero bruto".

¿Con quién te gustaría ver trabajar a Ángela Aguilar?