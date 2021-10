Lucero criticó sin filtro a Laura Bozzo e Inés Gómez Mont

En el último tiempo trascendió que presuntamente muchas famosas como Laura Bozzo e Inés Gómez Mont participaron en delitos fiscales, lo que generó que hoy estén enfrentadas a causas legales. Esto sacudió al ambiente artístico, al punto que otras celebridades se pronunciaron respecto al tema como la cantante Lucero.

"No puedes cometer errores cuando juegas en las grandes ligas, tienes que comportarte como las grandes ligas. No puedes hacer trampa", expresó la propia Lucero durante una entrevista con distintos medios de comunicación. La mexicana de 52 años no mencionó los nombres de Bozzo y de Mont puntualmente, pero afirmó que las figuras conocidas "deben tener bastante cuidado".

La actriz hizo un análisis de toda su carrera artística, que comenzó cuando tenía 10 años, y llegó a la conclusión de que posiblemente nunca protagonizó este tipo de escándalos gracias al apoyo de su madre. La mujer siempre estuvo al lado de ella, la aconsejó y la guío por el mejor camino para que sea muy transparente.

Los problemas legales que enfrentan Laura Bozzo e Inés Gómez Mont

La justicia mexicana está enfrentada con varias figuras del espectáculo como Gloria Trevi, quien nuevamente está envuelta en problemas legales. El diario 24 horas explicó que la cantante fue denunciada por evadir hasta 400 millones de pesos mexicanos en impuestos y hacer operaciones ilícitas a raíz de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La denuncia se presentó el pasado 8 de septiembre en la fiscalía general de la república y aseguran que dos de las empresas que tiene junto a su marido, Armando Gómez, fueron creadas puntualmente para evadir impuestos nacionales, ya que se encuentran en el estado de Texas, Estados Unidos.

Por otro lado, Inés Gómez Mont y su esposo fueron denunciados por desviar dinero de un monto de casi $3.000 millones de mexicanos entre agosto y octubre del 2016. Por el momento la presentadora mexicana no hizo declaraciones en sus redes sociales, pero trascendió que ya está preparando la defensa junto a sus abogados.

La conductora Laura Bozzo, se encuentra prófuga de la justicia por una denuncia de defraudación fiscal, pero su situación se complicó. La peruana habría evadido impuestos y la Secretaría de Hacienda le embargó una propiedad como pago, pero (mientras estaba embargada) la vendió y ahora se enfrenta a causas más graves.

