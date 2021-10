Toni Costa confesó quién es la única mujer que le importa en este momento de su vida

Entre dimes y diretes parece que Toni Costa, la ex pareja de la conductora y actriz Adamari López, no se quiere esconder de nada ni de nadie. La soltería parece ser que lo tiene atrapado y por ello sin vueltas confesó quién es la única mujer que le importa en este momento de su vida.

Cabe recordar que durante 10 años, conformó una icónica pareja junto a Adamari López, que se convirtió en una bella familia luego de tener a su única hija, Alaïa. Tristemente para muchos, la reconciliación de la pareja tras su separación, parece ser que está cada vez más lejos.

Por su parte, la conductora con su revolucionario cambio físico parece que no vuelve la vista atrás y continúa con su imparable carrera como también con su aspecto emocional. Mientras, parece que Toni Costa está con muchos proyectos y busca sus lugares de refugio. Así lo hizo al lado de su familia, en España.

Vale aclarar que tanto el bailarín como Adamari hacen todo lo posible por estar muy presente en la vida de su hija y por ello es que siempre se organizan la vida para el bienestar de la pequeña, quien se ve que va creciendo y está muy feliz con ambos.

No obstante, mientras se encuentra soltero, Toni Costa no deja de ser un centro de atención allí donde vaya. De hecho, en las redes sociales están pendientes de la vida amorosa de la ex pareja, al punto que sus fans comienzan a creer que ya no hay vuelta atrás.

Hasta hoy, no muchos se atreven a aventurar el nombre de un nuevo amor para el bailarín español, pero fue él mismo quien salió a decir que su corazón pertenece solo a una mujer.

Gran confesión: La única mujer que le importa a Toni Costa

Por si aún siguen teniendo dudas, Toni Costa sacó pecho y salió a dejar muy en claro que en su vida –al menos de momento- hay solo una sola mujer que le importa y lleva el timón de su rumbo. Se trata de su hija y junto a ella compartió una hermosa foto con un mensaje muy esclarecedor: "El timón de mi vida, mi hija. ¡Te amo, princesa!", escribió el bailarín.

Entre miles de likes y comentarios, una de sus fans le aseguró: "Eres lo máximo". Otros de los destacados comentarios tras su publicación fue: "como padre y como hombre. La vida se encargará de poner a cada quien en su lugar".

Es increíble el parecido que va teniendo Alaïa con su papá mientras va creciendo. Así quedó demostrado en un video que Toni compartió en sus redes sociales hace unos días atrás.

Como era de esperarse en este momento de su vida, Toni Costa explicó que actualmente la única mujer que tiene una prioridad en su vida es su hija. Parece que sigue estando en la lista de los solteros más codiciados. ¿Le creemos?