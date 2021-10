Sebastián Yatra decidió festejar su cumpleaños subiendo inéditas imágenes y un sentido mensaje

Sebastián Yatra se encuentra de cumpleaños y lo festejo con varios contenidos multimedia nunca antes visto por sus fans. El cantante colombiano se encuentra actualmente en la ciudad de Barcelona, España recibiendo sus 27 años.

En las últimas horas, Sebastián compartió una serie de fotografías y videos en su cuenta oficial de Instagram que sorprendieron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En los mismos se puede ver al artista latino en distintos momentos de su vida.

“27 1. Esta mañana en Barcelona, mi papá me tomó la foto y me acompañó este cumple así que soy feliz. 2. Cumpliendo 3 o 4 años en Cartagena, Colombia.. viví ahí de los 2 a los 5 y recuerdo esos días con la nostalgia más bonita. 3. Escribiendo la próxima canción que voy a lanzar… la amo y siempre me saca una sonrisa :) 4. cambiando mi cuerpo para actuar” inició Sebastián Yatra con su extenso epígrafe cumpleañero.

“5. A punto de grabar mi primera escena como actor #ÉraseUnaVezPeroYaNo para Netflix espero compartirles fecha de estreno prontooo 6. Llorando porque soy sensible ??7. Ayer en el Camp Nou! Fue cool porque el Barça es el equipo que más veía de pequeño y me invitaron a saludar 8. L-Gante Ke lo que 9. VOLVIMOS A GIRAR!!!!!!!! 10. de esta fiesta no me acuerdo mucho… Gracias a todos los que me acompañaron en mis 26. Aprendí, lloré y reí más de lo que pensé que se podía en un solo año” cerró con su sentido mensaje Yatra.

Fuente: Instagram Sebastián Yatra

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Tini Stoessel se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 462 mil corazones. Además, recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles followers en el día de su aniversario de vida.

Fuente: Instagram Sebastián Yatra

Fuente: Instagram Sebastián Yatra