Las parejas abiertas de Hollywood más sorprendentes

El amor se experimenta de múltiples maneras, no existen conceptos conclusivos y cada ser atraviesa ese sentimiento de diversas maneras. Los estigmas ya no están a la orden del día, a partir de las libertades para cuestionar y reflexionar en estos tiempos.

El matrimonio siempre se ha vinculado con una institución, empero muchas personas lo entienden como un acto valiente, sincero y que no debe regirse por reglas impuestas, sino por acuerdos mutuos y constantes. En esa línea, el poliamor o las relaciones abiertas han brotado con fuerza en los últimos años.

En el siempre visible mundo de Hollywood laten ejemplos de famosos que optaron por una pareja abierta, con concesiones para experimentar con otras personas, en las que prevalece la confianza. La monogamia no se erige la única vía y estas celebridades salieron a gritarlo a los cuatro vientos.

Scarlett Johansson y Colin Jost

La tremenda actriz Scarlett Johansson no solo sorprende con su talento de interpretación, sino que también sacudió estanterías con las confesiones sobre su matrimonio, el que construyó con el comediante Colin Jost. La blonda sintió un flechazo poderoso en 2017 y tres años después decidieron caminar por el altar, aunque con su propia visión.

Johansson y Jost se convirtieron en padres de Cosmo y construyeron una familia muy bella. A pesar de no revelarse como una pareja abierta, Scarlett aportó indicios con declaraciones públicas muy interesantes. “Creo que la idea del matrimonio es muy romántica. Es muy bonito y ponerlo en práctica puede ser precioso. Sin embargo, no creo que sea natural ser monógamos”, reconoció.

Hugh Grant y Anna Eberstein

Paradójicamente, Hugh ha protagonizado decenas de comedias románticas típicas, en las que se vive un amor especial, bien de película. No obstante, en la vida privada camina por otro sendero. Ese modo de entender el amor lo ha catapultado a edificar romances con muchas celebridades, en los que quedó envuelto en rumores de infidelidades.

De hecho, el británico expresó en diversas ocasiones su desconfianza hacia una pareja exclusiva: “¿Quién dijo que el ser humano es monógamo? Sólo la biblia o algo así”. Claro que en los últimos años llamó la atención con su decisión de casarse con Anna Eberstein, en 2018 y criar tres hijos juntos. A pesar de esta vía tradicional se estima que el actor y su esposa optan por brindarse libertades mutuas.

Will Smith y Jada Pinkett

Will y Jada configuran el caso más paradigmático, porque su historia de amor engloba muchas aristas peculiares, que escapan de la norma y que toman estado público. Esta pareja se comprometió con el matrimonio en 1997 y desde esa fecha continúan juntos, indisolubles.

Claro que en el camino surgieron rumores de infidelidades de Jada, hasta que en 2020 Pinkett brindó una transmisión en vivo en la que relató la relación que brotó con el rapero August Alsina. Lo que podría haberse convertido en un escándalo se transformó en una confesión de la pareja impresionante. En esos días, Will juntó valor y explicó: “Los espectadores creyeron que Jada era la única que tenía otras relaciones sexuales, pero no fue el caso. El matrimonio para nosotros no puede ser una cárcel. No sugiero nuestro camino a nadie, pero las experiencias que hemos vivido por la libertad que nos hemos dado y el apoyo incondicional, son, para mí, la definición más pura del amor.

Creo que en el mundo del internet todo desaparece bastante rápido. Y además, ¿es para tanto? Pues no, la verdad es que no. No estábamos haciendo nada malo. No pasa nada". La multi laureada Emma Thompson también ha quebrado los preceptos tradicionales con sus declaraciones en torno a la monogamia y la fidelidad absoluta. La actriz vive su matrimonio con Greg Wise con sus propias normas y acuerdos.

Esta pareja inició en 1995 y pasó por el altar en 2003, lejos de evitar los conflictos, la protagonista de Cruela tomó un sendero disímil y valiente con su esposo. En cuanto a su concepción de esta manera de entender el matrimonio, Emma reveló: “Creo que estamos atascados por ciertos ideales románticos que moldearon nuestra forma de entender las relaciones.Hemos estado atrapados por el ideal de ‘felices para siempre’, pero hay otros modelos de relación”.

Taika Waititi y Rita Ora

La actriz, y cantante, Rita Ora y el director Taika Waititi se erigen en otro modelo singular de pareja. Estos famosos se eligieron mutuamente y sintieron el llamado del amor para unirse y transitar de la mano. Claro que con sus ideales particulares.

En mayo de este año, Rita y Taika cayeron en las lentes de los paparazzis en una situación llamativa, en las calles de Sidney. En una tarde soleada, la pareja compartió unos mimos con la actriz Tessa Thompson. Lejos de horrorizarse o buscar excusas de las imágenes, y lo que presupone esa experiencia, Waititi expresó: “Creo que en el mundo del internet todo desaparece bastante rápido. Y además, ¿es para tanto? Pues no, la verdad es que no. No estábamos haciendo nada malo. No pasa nada”.