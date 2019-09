Cada vez que vamos al supermercado esperamos hallar la opción de Precios Cuidados, ¿Pero qué podemos hacer cuando no encontramos la opción más barata de un producto? Aquí te acercamos las respuestas a diversas dudas y todos los pasos a seguir cuando detectás el incumplimiento de este programa de acuerdo de precios entre el Estado y los supermercados.

¿Cómo puedo saber cuál es el supermercado que tiene precios más baratos?

Entrá a la página www.preciosclaros.gob.ar y compará los precios diarios de distintos productos en los comercios cercanos a tu ubicación y elegí dónde comprar. Si llegás al comercio y el precio en la góndola no coincide con el que te informa Precios Claros para ese día, o bien no encontrás el producto, podes llamar al 0800-666-1518.

Estos son algunos de los productos principales que se encuentran contemplados en el programa de Precios Cuidados:

Aceite de Girasol Cada Día por 1,5 Lt.: $88,50

Leche Apóstoles entera por 1 L.: $39,90

Jardinera Arcor por 300 gr.: $26,76

Tomate perita en lata Arcor por 400 gr.: $24,19

Harina 0000 Morixe por 1 Kg: $ 34,30

Azúcar Dominó por 1 Kg: $ 34,25

Mermelada Ciruela La Campagnola por 454 Gr: $65,00

Fideos Codito Regio por 500 Gr: $ 21,28

Polenta Mágica Quaker por 500 Gr: $ 31,99

Yerba Mate Romance Suave por 1 Kg: $ 112,00

Arroz Largo Fino Primor por 1 Kg: $ 35,95

Cacao en polvo Arcoa por 180 gr: $26,77

¿En todos los supermercados hay precios cuidados?

No. Solo en los supermercados que firmaron acuerdos con el Gobierno. Podes fijarte cuales son los supermercados que tienen precios cuidados ingresando al siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados/supermercados-adheridos-2019 .

¿Qué hago si no encuentro un producto con precio cuidado?

Llamá al 0800-666-1518 de lunes a Viernes de 8 a 20 hs. También podes hacer reclamos en el sito de precios cuidados.

¿Qué pasa si un producto no tiene precio en la góndola?

Pedí que te digan cuál es el precio del producto si no lo encontrás en la góndola. Los supermercados tienen la obligación de exhibir los precios de los productos en forma clara, que se puedan ver y leer con facilidad.

¿Qué hago si promocionan un producto como oferta y no tienen stock?

Si viste una oferta y cuando vas al supermercado te dicen que el producto promocionado se terminó, tenés derecho a que te lo den. El comercio está obligado a cumplir con la oferta. En caso de que se les haya acabado el stock ofertado, tiene la obligación de probar que estaban puestos a la venta en la cantidad anunciada y que se vendieron en su totalidad. Si no cumplen con la oferta publicitada: Tenés que pedir el libro de quejas para dejar asentado que no cumplieron. Si no tienen libro de quejas, es importante que hagas una nota aclarando la situación y exigir que te firmen una copia. Es muy importante que guardes la publicación del producto ofertado. Te sirve como prueba en el caso que hagas la denuncia en la oficina de Defensa del Consumidor.

¿Qué pasa si el precio exhibido no coincide con el que te quieren cobrar en la caja?

Tenés que exigir que te cobren el precio que se encuentra exhibido. No pueden cobrarte de más o decirte que el precio está mal puesto. Ley 24.240.

¿Los supermercados tienen la obligación de tener el precio por unidad de medida, por ejemplo, por kilo o litro?

Sí, los supermercados deben exhibir el precio de los productos por unidad de medida. Por ejemplo, si comprás 300 granos de queso, en el precio del producto debe figurar cuánto sale el kilo.