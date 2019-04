“La endoscopía de base de cráneo permite al paciente una recuperación más rápida”

La neurocirugía ha tenido avances significativos en los últimos tiempos. Las nuevas tecnologías han venido como apoyo, y ante la mejora de algunas dificultades, se han convertido en una extensión más del especialista. Javier Lizundia, neurocirujano del Hospital Santa Isabel de Hungría, habló sobre la importancia de la técnica y contó cómo es el procedimiento que hace algún tiempo realizan en el hospital: “El método que mayormente utilizamos para lesiones de base de cráneo es la endoscopía y lo podemos hacer mediante dos procedimientos: uno es puramente endoscópico, ingresando por nariz para tratar diversas lesiones. Y después, existe lo que se denomina endoscópico asistido que es utilizar el método tradicional microquirúrgico, pero en vez de que sea con un microscopio, con el endoscopio”.

Dr. Javier Lizundia

La idea del método, a diferencia del tradicional en el cual había que hacer un abordaje más grande e iluminar con la luz del microscopio hasta llegar al fondo del campo, es hacer abordajes pequeños que permiten ingresar con el endoscopio, donde se puede llegar mejor a la patología y ver más ángulos que con el otro método.

Según el especialista, las lesiones que pueden tratarse con tal técnica son tumores de hipófisis; cordomas; mucoceles; estesioneuroblastomas; tumores de senos paranasales; fistula de LCR; encefaloceles; craneofaringiomas; condrosarcomas; neuralgia del trigémino; hemispasmofacial; control de resección de neurinomas del acústico; meningiomas, gliomas y metástasis.

Otro de los beneficios de esta intervención, tiene que ver con el tiempo de recuperación: “La recuperación de los pacientes es mejor abordando este método y, en el caso de tumores, como hay mejor visión se puede mejorar su resección. En el caso de descompresión microvascular, te permite llegar hasta el conflicto vascular mucho mejor con el endoscopio”, aseveró Lizundia.

Dr. Eduardo Sanchez

Conforme al tiempo de operación, el doctor contó que gracias a la endoscopía este se redujo de 6 horas promedio a 3 en ciertos casos, lo cual ha permitido también la realización de una mayor cantidad de intervenciones: “Hasta el momento, se han realizado más de 40 cirugías de base de cráneo anterior, es decir, transesfenoidal. Y de lo que es fosa posterior (endoscópica asistida), llevamos más de diez. Esto es impresionante, porque hasta hace unos años dicha patología requería de largos tiempos quirúrgicos, en algunas ocasiones con poca visibilidad y alta morbimortalidad. Y ahora, procedemos con torres de endoscopía HD, cajas de cirugía con material específico y microscopios HD, que nos bajan los tiempos y la morbimortalidad”.

Finalmente, el especialista manifestó que se da al paciente una atención multidisciplinar junto a endocrinólogos, otorrinolaringólogos, instrumentistas y demás, y que se coloca anestesia, como en una operación tradicional.

Este procedimiento en el Hospital Santa Isabel de Hungría, está dirigido por el Dr. Javier Lizundia acompañado por el Dr. Eduardo Sánchez en ORL y la Dra. Mariela Savina, Endocrinóloga. El equipo médico cuenta con el apoyo de uno de los especialistas más reconocidos en la Argentina en estas técnicas, como es el Dr. Miguel Mural, quien brinda su conocimiento a la hora de interconsultas en casos complejos y su apoyo en cirugías con la incorporación de los avances en dichas técnicas.

Mariela Savina

Testimonios de pacientes

Una de las evidencias de la efectividad de este tipo de intervención, es Gabriela Vara, una paciente que después de 22 años de padecer neuralgia del trigémino, pudo encontrar la solución a sus dolencias gracias a la cirugía: “Mi dolor comenzó con un simple pinchazo en la cara por el cual en primera instancia consulté a un odontólogo y el me recetó unos calmantes que hicieron efecto por un tiempo. Luego volvió el dolor y eso me llevó a consultar a un neurólogo que me diagnóstico Neuralgia del trigémino. El especialista decidió operarme, pero el dolor nunca se fue y desde ese momento empezó un camino muy largo en el cual consulté a otros neurólogos. Gracias a una recomendación, me contacté con el Dr. Lizundia. Él me propuso volver a operarme, y esta vez, la operación fue todo un éxito y nunca más sentí dolor”. En relación a este caso, el DrLizundia aclaro que la endoscopía tiene la ventaja de poder inspeccionar entre los nervios V, VI y VII a la hora de la descompresión microvascular endoscópica asistida.

Romina Bordón, es otra paciente que brindó su testimonio. Ella tenía untumor de hipófisisque ya había sido operado en Buenos Aires sin éxito con otras técnicas y que pudo ser extirpado en su totalidad por el Dr. Lizundia. Romina destacó el poco tiempo en el cual pudo volver a realizar sus actividades cotidianas luego de la intervención “Antes de los 60 días pude retomar mi actividad laboral”. El caso de Romina, según refiere el profesional es fundamental la ventaja de la endoscopia HD en la identificación de estructuras vasculares y nerviosas cercanas a la lesión y además la inspección de la cavidad de la lesión para lograr resecciones completas.

Sobre la atención del Hospital, las dos pacientes (Gabriela Vara y Romina Bordón), destacaron el trabajo en equipo y la calidez del trato de los profesionales y del personal en general “No tengo más que palabras de agradecimiento hacia todo el personal del Hospital. Desde el encargado de seguridad, que siempre nos recibió con mucha cordialidad, pasando por el personal de limpieza, cocina, enfermeras y laboratorio” Detalló Vara y agregó: “El Dr. Lizundia me salvó la vida. Encontré a un excelente profesional, que es mucho mejor como ser humano”.

Para más información sobre ambas intervenciones, se puede visitar esta página: http://www.neurocirugia.hospitalsantaisabel.com.ar/ y para turnos o consultas, llamar al 0810-999-2000