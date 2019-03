La geotermia, una forma sustentable de climatización del hogar

En los últimos años se ha dado un fenómeno muy importante en cuanto a la relevancia de las energías renovables, es decir, de aquellas que se obtienen a través de fuentes naturales, como son el sol, el viento, el agua y la tierra. A través de tecnologías de avanzada, se logra la obtención y transformación de estas energías, de modo tal de ser utilizados por los seres humanos para su beneficio. Tal es el caso de la Geotermia, que se usa tanto para calefaccionar como para enfriar una casa.

Muchas personas desconocen que la tierra trabaja como un gran colector que absorbe el 50% de la energía que irradia el sol, por lo que la temperatura a dos o tres metros de profundidad, se mantiene casi constante a lo largo del año, entre 14°C y 18°C.

Ariel Santino, titular de la empresa Kümen Newen, que se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de bombas geotermales, explicó que la Geotermia que se realiza en Mendoza, se trata de un sistema de baja energía en el que se intercambia energía con la tierra, sin necesidad de tener un géiser en el patio.

¿Cómo funciona?

bomba geotermal

“Las bombas geotermales permiten captar la energía, es lo que nosotros llamamos principio de cava, ya que la temperatura de la tierra, a 2 o 3 metros de profundidad, siempre va a ser estable”, dijo Santino para explicar cómo funciona.

Los sistemas geotermales, utilizan tuberías de polietileno de alta densidad de diámetro pequeño, enterradas aproximadamente a 2 metros, formando un intercambiador o serpentín, dependiendo del espacio y composición del terreno. Por estas tuberías circula el agua que intercambia energía con la tierra desde y hacia el hogar, a través de una bomba calor agua/agua, de ahí es que se da la versatilidad.

“Solemos utilizar una analogía para explicarlo, es la analogía con una heladera, que saca la energía del interior por atrás. La parrilla, vendría a ser la losa radiante de la casa y el interior de dónde se saca la energía, la tierra”, dijo Ariel Santino.

Los beneficios

Entre los principales aspectos positivos de esta tecnología, está la de que es 400% más eficiente que una caldera tradicional.

Además, a diferencia de las energías que se obtienen de fuentes tradicionales, como el petróleo, el gas natural o el carbón, las provenientes de la Geotermia, no son contaminantes, no producen gases de efecto invernadero, ni implican riesgos para la salud, ya que no hay combustión.

También es compatible con los sistemas fotovoltaicos. Y es de larga duración, ya que como explica Santino, tienen una vida útil de 30 años.

La única limitación es que se debe tener acceso a tierras, es decir, que la casa debe tener un patio. Y se puede instalar tanto en construcciones nuevas, como en existentes.

“En una casa de 100 metros cuadrados cubiertos, con dos o tres habitaciones, obra llave en mano, está en 150 mil pesos”, detalló Ariel Santino.

En comparación con una caldera eléctrica, el tiempo de recuperación es de 3 años y medio y con respecto a una caldera convencional a gas natural, es de 8 años.