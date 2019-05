"Fue muy especial. No creía en esa guerra, no creo en ninguna guerra, y componer ese tema generó que me amenacen y que me trataran de traidor a la Patria", dijo Raúl Porchetto sobre "Reina Madre", el tema que escribió en medio de la Guerra de Malvinas y que con el paso del tiempo se convirtió en una especie de himno de aquel conflicto bélico.

En diálogo con MDZ Radio, Porchetto recordó que "después de tantos años y el reconocimiento de los muchachos, el año pasado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la canté frente a Roger Waters y se emocionó. Ahí me quebré y terminamos abrazándonos. Si me decían hace 35 años que esto iba a pasar, no me lo imaginaba. Fue inolvidable".

Sobre el por qué de la canción, Porchetto -nominado a los Gardel en la categoría "mejor álbum de rock masculino" por su último disco "Sobras en el cielo"- subrayó que "no surgió de una racionalización; me sentaba, sentía angustia y veía que mucha gente lo veía como un Mundial de Fútbol. No se entendía la gravedad y yo me sentaba en el piano y la escribía. Un día me puse a escribirla como si alguien me la dictara. Me dejé llevar por eso que sentía".

"Reina Madre", de Porchetto, evoca a la guerra de Malvinas desde un punto de vista totalmente inesperado: contando una historia ficticia sobre un soldado inglés que se cuestiona a sí mismo en una carta dirigida a su madre preguntándose por qué estaba luchando, por qué estaba matando.

