DDT: El ocio en tu vida es más importante de lo que creías

La mala fama que el entretenimiento y la distensión han reunido nos hacen pensar con culpa sobre lo importante que es dedicar tiempo a hacer cosas que nos gustan, o simplemente a no hacer nada. El frenesí de la cotidianidad laboral y la importancia del cuidado de la salud parecen ser las únicas prioridades fundamentales, y no es que no lo sean, sino que a estos dos pilares del pasar de nuestros días les falta una dosis correcta de este tercer componente del buen vivir: el ocio.

Además de debatir sobre el concepto general de la importancia que tiene el ocio aspecto en la vida, la charla conducida por Nico Attias también trató sobre las propuestas de entretenimiento que hay en Mendoza. ¿Qué piensan los mendocinos sobre la diversión en la provincia? ¿Merece ser catalogada como “aburrida”? ¿No encontramos propuestas o no sabemos buscar? ¿Es posible divertirse a bajo costo en Mendoza?

Los invitados de al programa fueron el periodista de MDZ Federico Croce, la secretaria de Cultura y Turismo Mariana Juri, el DJ Ricardo Guerrero, la chef Nadia Haron y el psicólogo Daniel Cebreros. Escuchá el programa completo en esta página.