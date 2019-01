Sandra González: "Los supermercados tapan los carteles de los precios cuidados"

La titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), Sandra González, dialogó con MDZ Radio y explicó cómo ha afectado a los hábitos de consumo la alta inflación que se registró el año pasado.

"Hay un cambio de hábitos de consumo absoluto en la gente. La gente compra lo que puede y va buscando el precio cuidado, la oferta. También optan por segundas y terceras marcas o se juntan entre varias familias y van a mayoristas", explicó González.

Y agregó: "No podemos hablar de una dieta saludable porque la gente compra lo que puede. En los lácteos y en el pescado, por ejemplo, ha habido una baja notable en el consumo".

Sobre el programa Precios Cuidados, González señaló que "controlamos que las ofertas de los supermercados no tapen los carteles de precios cuidados" porque "hay mucha diferencia en algunos productos".

"Un 80% del listado de productos de precios cuidados debería estar en las principales cadenas. Deben informar si no les están entregando algún producto. Es un acuerdo no obligatorio, pero todo lo que no se hace se debe informar", subrayó la titular de ADECUA.

"Hay que empezar a ejercer el sentido común y averiguar precios. También hay que tener cuidado con las tarjetas de crédito. El que se financia con las tarjetas paga unas tasas de interés altísimas. Terminan pagando el doble o el triple", aconsejó González.

Y completó: "El dato de inflación de 2018 (47,6% según el Indec) es realmente alarmante. No me animaría a decir que la inflación en 2019 va a ser de 23%, ojalá sea así aunque sigue siendo una meta alta".