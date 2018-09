Rubinstein: "'Pobreza cero' es un objetivo aspiracional; si no se cumplió en este mandato, se cumplirá en el próximo"

"El objetivo de pobreza cero es un objetivo aspiracional al que no se debe renunciar; si no será en este mandato, será en el próximo", lanzó el ministro devenido en secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, al evaluar el impacto de la crisis económica y social que golpea al país en su nueva visita a Mendoza.

En el marco del XXI Congreso Argentino de Salud que se desarrolla por estas horas en nuestra provincia, el médico y magíster en Epidemiología Clínica trató de poner puntos en claro respecto de distintos temas prioritarios de la agenda sanitaria y de asistencia social.

En primer lugar, respecto de la bacteria del streptococcus pyogenes que ha causado la muerte de seis personas en el país, entre ellas cinco criaturas y un adulto, Rubinstein intentó llevar calma aunque explicó que no es la primera vez que se dan casos fatales en este sentido: "Estamos muy detrás de esto. Es la vieja y conocida faringitis estreptocócica que afecta fundamentalmente a los niños de 7 a 10 años; también a adultos; pero sobre todo a chicos y que en realidad en algunos casos sobre todo en esta época del año puede tener algunas cepas más agresivas y que producen una toxina que producen este shock".

Amplió que "no es la primera vez que ocurren casos fatales; de hecho el año pasado también hubo muertes en Río Negro, Neuquén y otros años también. Lo que pasa es que tomó una preponderancia porque se concentraron muertes en muy pocos días pero esta es la época".

Puntualizó que hay que estar muy atentos a los siguientes signos y síntomas clínicos: fiebre, placas, exudado en la garganta y ganglios. "En estos casos hay que consultar inmediatamente al médico y dar antibióticos como la penicilina o algunos habituales como amoxicilina".

En otro orden de cosas, ante la consulta de MDZ sobre cómo repercute el ajuste decidido por el presidente Mauricio Macri a nivel de los ministerios, teniendo en cuenta que el ministerio que él conducía bajó de rango y devino en Secretaría de Gobierno de Salud bajo las órdenes de la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, Rubinstein aseguró que ninguno de tales cambios ha afectado partidas presupuestarias o políticas sanitarias específicas.

"No tiene nada que ver con el ajuste", arrancó diciendo, y continuó: "Fue una decisión política que tuvo que ver con la concentración de la toma de decisiones en menos ministerios, había 21 ministerios ahora hay 10. Esto no modifica en nada la estructura de toma de decisiones, los presupuestos y políticas no se han modificado excepto que la toma de decisiones se ha concentrado, antes era con una estructura diferente de coordinación que ahora no existe más y en el caso mío el objetivo fue coordinar las políticas sociales con Stanley con quien ya tenía una excelente relación".

Sobre los rumores de recortes a nivel de los planes de asistencia para quienes padecen VIH, el secretario remarcó: "No hay ningún faltante ni ningún déficit presupuestario lo que hay son grupos con intencionalidad política que salen a instalar estos dichos".

Por último, previo a dejar en claro que el debate sobre la legalización del aborto no está cerrado, refirió que, más allá de la promesa de campaña de Macri sobre "pobreza cero", el macro de crisis actual podría repercutir negativamente en los índices. "Lo más probable es que se aumente a partir de la crisis. Pero el objetivo de pobreza cero es un objetivo aspiracional y al que no se debe renunciar si no será en este mandato, será en el próximo".