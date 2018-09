Rubén Miranda: "Todavía no hemos discutido si aprobaremos o no el Presupuesto"

El diputado nacional por el PJ mendocino, Rubén Miranda, anticipó cómo abordarán desde el jueves el Presupuesto 2019 que presentará al iniciarse esta semana, pero que la Cámara de Di`putados empezará a analizar el jueves.

En diálogo con el programa "Uno nunca sabe", Miranda sostuvo que "todavía no hemos discutido si respaldaremos o no el Presupuesto". Dijo que "un presupuesto en el que solo se discuta un ajuste y que no cambie un ápice la política económica del gobierno, con beneficio para la pequeña y mediana empresa, el empleo, no lo vamos a acompañar".

Especificó que, sin embargo, "hay un grupo de legisladores que trabaja codo a codo con sus gobernadores que ya tienen una postura, con algún criterio, pero hay una incertidumbre sobre cómo se va a actuar, aunque vamos a tener libertad de acción, como lo ha dicho el presidente de bloque Pablo Kosiner".

Indicó que "hemos convocado a los legisladores a una sesión especial para este miércoles para tratar de derogar la decisión sobre el Fondo Federal de la Soja".

