Rifle Varela: "D'Onofrio es igual de mentiroso que los dirigentes que no pronuncian las eses"

"River tuvo mucha fortuna en ambos partidos e Independiente fue robado", dijo Juan Manuel "Rifle" Varela sobre el triunfo 3 a 1 de River frente a Independiente, tras la polémica por la no revisión en el VAR de distintas jugadas, lo que perjudicó al club de Avellaneda.

Además, se refirió a las declaraciones del presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, quien sostuvo que el presunto penal de Javier Pinola no habría sido falta. "Todos los dirigentes son de la misma calaña, por más que D'Onofrio tenga más educación", sostuvo.

"D'Onofrio es igual de mentiroso que los otros dirigentes que tal vez no pronuncien las eses o no usen ropa de marca. Si llorás con Lanús por el VAR, después no podés declarar que la jugada de ayer no es clara, o que como viene del rugby respeta al árbitro", agregó.

