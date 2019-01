Raúl Mercau: "Pasar a un sistema troncalizado iba a ocurrir en algún momento"

El presidente de la Fundación Autam (Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza), Raúl Mercau, dialogó con MDZ Radio y reconoció que la implementación del MendoTran ha sido "más problemática de lo esperado", pero defendió el nuevo sistema explicando que en algún momento "iba a ser necesario pasar de un sistema radial a uno troncalizado".

El vocero de Autam, quien fue ministro de Celso Jaque, se refirió también a las críticas del peronismo, que pidió que se vuelva al sistema anterior. "(Guillermo) Carmona es mi amigo, pero hay que entender que pasar de un sistema radial a uno semitroncalizado iba a ocurrir en algún momento. En el video que se viralizó estaba Palau (ex ministro de Transporte de Paco Pérez), que también participó de estos estudios. En algún momento la ciudad no aguantará tener un sistema radial. Mi posición no es política, es técnica, tomando en cuenta la sustentabilidad de la ciudad y de los pasajeros", explicó Mercau.

Los cambios

"Hemos implementado varios cambios por los reclamos y sugerencias de los usuarios. Se van a modificar trazas, frecuencias y horarios. Estos cambios todavía no van a figurar en la aplicación de Google Maps porque tarda 72 horas en impactar", explicó Mercau.

Y agregó: "Van a estar disponibles en PDF en la página de MendoTran, en la página de Autam y en la página oficial del Gobierno de Mendoza. También podrán encontrar los nuevos recorridos en las redes sociales de Facebook y Twitter de la Secretaría de Servicios Públicos y en los controles van a estar pegados en forma visible".

"Las modificaciones que se realizaron son importantes en muchos barrios populosos. Se mejoran las frecuencias y los horarios. Se trata de atender los reclamos mejorando las trazas y conectando algunos lugares que habían quedado desconectados", añadió Mercau.

Sobre la cartelería en las paradas, Mercau explicó que se encuentran abocados a "preparar los postes, sacando la cartelería anterior y pintando para luego colocar la nueva cartelería". "Se comenzó con una cuadrilla que ahora se triplica. Hoy se empieza a instalar la nueva cartelería. Se arranca en Plaza Independencia y esta semana se colocará en las calles de mayor frecuencia del microcentro".

En este sentido, Mercau reconoció que la implementación del nuevo sistema ha sido "más problemática de lo que se esperaba". "Los ajustes no pueden implicar el regreso al sistema radial. Algunos reclamos sobre los trasbordos van a continuar porque es el nuevo sistema", cerró.

Escuchá la entrevista completa: