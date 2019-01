Presidente del PJ bonaerense: "La gente nos dice que con Cristina estaba mejor"

"Hay sectores importantes de la población que nos dicen 'con Cristina estábamos mejor'. Es una expresión de deseo de la gente común. Los comerciantes que no nos votaron a nosotros nos reconocen que a Cambiemos no lo van a volver a elegir", dijo el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray.

En diálogo con MDZ Radio, el dirigente peronista se refirió a las versiones que dan cuenta de una Cristina Kirchner candidata a gobernadora de Buenos Aires, en caso de que María Eugenia Vidal decidiera desdoblar los comicios. "Es una expresión de deseo del territorio, ni siquiera de nosotros", intentó bajarle la espuma a la cuestión.

De todas maneras, no descartó la posibilidad de una candidatura provincial de Cristina ni nacional, ni de ambas. "No hemos hablado sobre eso", respondió ante la consulta sobre una eventual doble postulación de la exjefa de Estado. Además, dijo que esperan compartir espacio con Sergio Massa, pero no con Juan Manuel Urtubey.

Escuchá la nota completa: