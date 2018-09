Patricia Sánchez Saiffe: “El arte se enriquece con teoría, experimentación y práctica”

Desde la atractiva ciudad de Guadalajara en México en dónde la atmósfera cultural ha sido cuna de grandes personalidades realiza su obra la artista plástica Patricia Sánchez Saiffe. Siempre quiso ser pintora aunque “por azares del destino, terminé cursando la carrera de Ciencias de la Comunicación, estoy muy agradecida con todo lo que he estudiado ya que me han abierto los ojos y me ha generado mayor entendimiento a la hora de dedicarme completamente a mi pintura”.

Fue gracias a la motivación y apoyo de su esposo que finalmente pudo encaminar su vida por el sendero del arte. Desde ese momento -hace poco más de diez años- forma parte de una generación de artistas mexicanos que trabajan desde la figuración, espacio de grupo que señala como prolífico e inspirador para su formación. Saiffe se propone un desafío conceptual, la posibilidad de lograr una expresión más cercana a su ideal de trascendencia cada vez que comienza un nuevo trabajo.

La gracia de la infancia y el misterio del Cosmos atraviesan prácticamente toda su obra. Su hija es modelo para los retratos, vínculo especial que se plasma en la energía de las pinturas. Algunas de las características que se destacan en sus cuadros son la luz inspirada en la potencial luminiscencia de la naturaleza, el vigor de las emociones y un trazo sin errores, hecho por una mano segura, experta.

El trabajo técnico, la disciplina y la auto exigencia son tres pilares de su filosofía de artista. El resultado es potente, los personajes de sus pinturas parecen adquirir la cualidad de la existencia. “Lo que soy está plasmado en cada lienzo”, nos explica.

-¿Qué puedes decirnos de Guadalajara?

-La ciudad de Guadalajara siempre se ha caracterizado por ser sede cultural de tradiciones que nos representan como país a nivel internacional -como es el caso de La Charrería, el Mariachi y el Tequila-. También ha sido cuna de grandes artistas de la literatura y las artes plásticas. Tenemos la fortuna de contar con importantes maestros. En Guadalajara se ha ido conformando una nueva generación de pintores de carácter figurativo de la que formo parte. Disfruto de la cohesión, respeto a la individualidad, impulso colectivo, el carácter proactivo y compromiso con nuestra sociedad.El profesionalismo en las galerías es cada vez más notorio e impulsan a formar nuevos coleccionistas al mostrar planes que facilitan la adquisición de obra.

-¿Qué relación existe entre lo que pintas y tu realidad?

-Cuando vuelvo consciente extractos de mi realidad el deseo de trasladar ese cúmulo de emociones, sentimientos y pensamientos en una imagen me permiten comprender plenamente que todo aquello que pinto no es azaroso ni surge de la casualidad. Lo que soy está plasmado en cada lienzo en el que voy trabajando mis ideas, anhelos, miedos y vivencias. Se pueden mirar a través de mis colores y pinceladas que van de la mano con mis conceptos… cada cuadro es autobiográfico. Mi mayor motivación es expresarme en cada lienzo con el desarrollo de un concepto que pueda ser leído en diferentes niveles y si bien no hay pieza que no haya sido minuciosamente concebida y razonada previamente, existen símbolos que sigo descubriendo en el momento de su ejecución.

Mantengo una conexión muy estrecha con mi obra. A veces han llegado a traspasar los límites de la tela, algunas se personifican, toman vida propia y en ocasiones pienso que han vivido en paralelo hasta al grado de dejar de saber si es la realidad lo que pinto o -por el contrario- si ésta se crea con lo que pinto".

-La infancia es uno de los ejes centrales de tu obra…

-Si bien a la infancia nunca la planeé como un eje central, definitivamente ha caracterizado mi carrera. Se ha visto constante en mi obra porque mi principal inspiración y modelo es mi propia hija. Sin embargo ahora comprendo más claramente que es la etapa que es más libre al pensar, creer y sentir… Se vuelve mi tranquilidad ante el impulso de querer tener un mundo lleno de certezas. Mi niñez fue feliz, ingenua, fantasiosa y con una gran necesidad de expresión creativa. Tengo el recuerdo de tener siempre a la mano un cuaderno de dibujo y el deseo de ser pintora. Recuerdo que cuando tenía cuatro años entré de la mano de mi mamá a una tienda de artículos de arte y el aroma a los solventes y pinturas inmediatamente me aceleró el corazón y hasta dejé de respirar. Solo abrí los ojos lo más que pude hasta que caí en cuenta que me faltaba el aire… Hoy día me sorprendo ocasionalmente con la misma sensación, como de un vuelco del corazón, cuando hago conciencia justamente al estar pintando.

-¿Qué lugar crees que ocupa hoy el talento en las artes plásticas?

-Yo considero que además del talento se requiere autoexigencia, curiosidad, tolerancia a la frustración, ambición y capacitación constante para producir una obra artística que demuestre dominio -que logre trascender- representando la sensibilidad y el pensamiento de su autor en cualquiera de las áreas de la plástica. Creo que si solamente te sostienes en el talento, tarde o temprano éste se quedará corto. Si tu arte lo vuelves una disciplina y vives para él, lo normal será que lo estés enriqueciendo con teoría (capacitación y ambición), experimentación (talento, curiosidad, auto-exigencia) y práctica (tolerancia a la frustración) se volverá cada vez más sólido y crecerá sin limitantes. Así que el talento es fundamental pero no es lo único y que todo aquello creado sin los fines que convoca el arte -estética, maestría, trascendencia, actualidad y atemporalidad- es simplemente expresionismo. Dependerá de la educación de la sociedad -y del mismo autor que se considere artista- si el término de artes plásticas se desgasta ante una nueva creencia de que todo medio y deseo de expresión es arte.

-Si algo tienen en común los pintores figurativos en su estrecho vínculo con la realidad circundante y eso genera que el público pueda "leer" sin problemas la obra…

-Creo yo que -independientemente del estilo y de la corriente artística que se maneje en el arte- cada obra termina siendo un espejo ante el espectador. Como tales también debemos ver los creadores de ella, sin discursos por escritos ni exclusivos que sesguen la interpretación personal del espectador. Creo fielmente que todo es percepción, que si uno está pensando en rojo, automáticamente verás sobresalir cada punto y mancha de éste color. Así mismo, una obra puede tener diferentes lecturas de acuerdo a tu momento presente y es ahí donde uno como espectador se deja atrapar o repele alguna obra artística.Por otra parte, el estilo figurativo, automáticamente es más amable visualmente ya que al dar cuerpo y forma definida -como bien dices- posee una lectura más fiel a la que intentó mostrar el autor, más no por ello significa que mantenga el mismo diálogo con ella. Cada pieza posee una infinidad de interpretaciones, desde el estado de ánimo hasta el momento histórico en que se le lea.

-¿De qué manera crees que se logra una obra original? A veces creo que debe ser difícil para los pintores figurativos diferenciarse entre sí, a su vez creo es fácil caer en la repetición...

-No creo que mi obra pueda confundirse con la obra de algún colega por el simple hecho que nace de mi misma (aunque tengamos temas similares o el inconsciente colectivo esté haciendo de las suyas). Sin embargo, la repetición en la propia obra es la tentación constante en todo artista, puede volverse una fórmula ganadora por medio de la cual uno caiga en un letargo creativo y se mantenga en su zona de confort o segura. Para mi es fundamental renovarme en cada cuadro que comienzo. Siempre tengo en mi mente y en mi corazón la razón por la que me dedico al arte: estar realizando mi mejor obra hasta ese momento. Me da pavor maquilar mi propia imaginación.Tal vez yo sea la única que note una mejoría en cada pieza que hago, pero me queda claro que lo hice, y me esforcé en dar un paso más. Siempre me propongo expresarme mejor conceptualmente en cada pieza que comienzo y en ocasiones me arriesgo en la técnica, otras en los soportes, en los formatos o incluso en el material. No ha habido ningún cuadro en los últimos años en que no sienta que comienzo de cero con algo, porque me importa tener un aprendizaje constate. Hago pruebas, me sumerjo estudiando el cómo, no puedo ni por un momento pensar en que un cuadro sea la misma versión de otro en otro formato. Deseo que cuando se reconozca una obra mía sea por mi esencia y no porque es el mismo cuadro con diferente pose.

-Son muy pocas las mujeres que pintan en relación a la cantidad de hombres. ¿Por qué será?

-La causa (y más aún la solución) no me queda muy clara pero es importante hacer notar que el arte es un campo en el que ser hombre o mujer no es una ventaja o desventaja por sí misma. Pienso que ese desequilibrio no es un tema perteneciente al ámbito artístico de forma exclusiva, porque en la mayoría de las profesiones se ha ido emparejando más el terreno para que las mujeres podamos desempeñarnos donde queramos, gracias a los cambios en la misma sociedad. Si partimos de que venimos de culturas donde el convencionalismo, que a mí no me tocó, era el rol de la mujer como ama de casa principalmente.

-¿De qué forma te inspira tu hija?

-Mi hija tiene una capacidad de expresión tal, que vuelve posible cualquier situación positiva que desee pintar. En ocasiones la idea nace de verla y en otras le platico el concepto que deseo expresar y me modela perfectamente, sintiendo y personificándolo a la perfección. No necesito ya decirle ni que pose me gustaría, pues siempre la mejora a la hora de modelarme.