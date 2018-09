Néstor Nardella: Todas las formas del stand up comedy

No contó chistes, pero sí cómo se logra hacer reir a la gente con talento, un haz de luz sobre el rostro y poco más equipamiento que la voz y el arte escénico. Néstor Nardella, el multifacético productor mendocino, experto en marketing y también cultor del género humorístico del Stand Up, pasó por la "Mesa MDZ" y contó qué hará en octubre en Colombia, hasta donde irá para representar a la Argentina en la Semana Internacional del Stand Up Comedy en Medellín.

Pero además contó cuáles fueron sus alegrías y vicisitudes en su historia como productor de espectáculos en Mendoza. Así, habló de las casi 500 personas que participaron en su momento de la organización de la presentación de Luis Miguel aquí, o los caprichos con una marca de leche de Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos, o la exigencia de una licuadora, leches y bananas de Andrés Calamaro.

Una interesante nota en l que se puso en foco cómo es hacer stand up. una categoría de la comedia en ascenso y que hoy se puede ver en Netflix o en muchos canales de TV que le dan espacio, como Telefe, Comedy Central o Antena 3.

Mirá el video completo de la charla con Nardella abajo: