Marciano: "Cuando empezamos, el camino era de tierra"

Con casi 40 años en la ruta del pop-rock latinoamericano con Los Enanitos Verdes, Marciano Cantero es hoy un músico que puede decir que sabe lo que es el éxito, con "canciones-himnos" que atraviesan a varias generaciones y el reconocimiento de sus colegas músicos.

Sin embargo, después de haber vivido décadas afuera, entre Buenos Aires y México especialmente, ahora ha sentado una de sus bases en su Mendoza natal, donde se reencontró con un viejo amor y todo aquello que lo lleva a decir que, a la vuelta del camino, se siente el mismo pibe que soñaba con ser músico antes de los Enanos.

De visita en el programa #Mesa MDZ (MDZ Radio), Marciano confirmó que será parte del festival que organizó la UEN (Unión Estudiantil por la Naturaleza) el viernes 5 de octubre, a las 19, en el colegio San José de los Hermanos Maristas. El objetivo es recaudar fondos para la compra de árboles kiri como parte del proyecto “Foresta” y el cantante y bajista será el principal imán de esa movida.

En una charla franca, que no se limitó a hablar de su presente musical, Horacio Marciano Cantero habló de todo un poco con la sencillez y la tranquilidad de quien se siente otra vez en casa. Compartimos aquí parte de una charla que podría haber continuado por horas.

-Vienen a hacer una gira impresionante, con numerosos shows y muchísima gente que los vio...

-Afortunadamente ha sucedido algo muy bonito con la banda española Hombres G. Estuvimos muchos años girando cada uno por su lado y encontrándonos en la ruta. Así muchos años, hasta que dijimos ¿por qué no empezamos a hacer conciertos juntos y podemos hacer lugares más grandes? Esto empezó hace unos 6, 7 años, hicimos giras juntos y cada uno hacía su numerito. Y hace un par de años dijimos por qué no nos mezclamos hacemos una sola banda y así salió el show Huevos revueltos. Cuando lo ensayamos prosperó y el espíritu de todo eso era súper feliz. Hicimos varias giras y en noviembre arrancamos la próxima.

-Y llenaron lugares emblemáticos...

- Sí, hicimos la gira por México, donde filmamos el DVD, y luego por Estados Unidos, donde tocamos en el Hollywood Bowl y lo pusimos hasta la madre. Estuvo increíble. Al terminar el show los propios empleados del teatro nos dijeron que hacía muchos años que ahí no había cantado tanto como esa noche. También tocamos en el Radio City de Nueva York. La verdad es que ha sido un año muy bonito. Con los Hombres G seguramente seguiremos tocando. Por supuesto, a España también iremos. Ambas bandas hemos tenido carreras muy sólidas y similares.

-¿Y después de la gira qué hiciste?

-Vengo de grabar Ingrata, una canción preciosa con La Beriso. Nos invitaron a mí a cantar y a Felipe a poner su guitarra. Muy prontito la van a escuchar. La canción va a ser un éxito, se los aseguro. Cuando la escuché, dije esta canción es increíble. Lo sentís por el oficio, pero también hay veces que me he equivocado, como todos.

-Hay muchas bandas hoy en Mendoza que suenan muy bien, con gran repercusión en Buenos Aires incluso. ¿Ves alguna con una proyección latinoamericana como los Enanos en su momento?

-No podría darte esa respuesta porque tendría que conocer más. Yo creo que sí, buenas canciones se siguen haciendo en todos lados. Me encanta ver que hay pibes que quieren hacer algo nuevo y otros que caen en lugares comunes. Todos hemos pasado por distintos momentos. Cuando nosotros empezamos, el camino era de tierra, ahora hay autopistas, todo cambió.

-Ustedes que empezaron cuando el camino era de tierra y hoy transitan por la autopista, ¿cómo hacen para mantener la mística de los primeros tiempos?

-Lo que es sólido es sólido y lo que no, se cae. Nosotros nos hemos mantenido a través del tiempo por algo que supera mi entendimiento y el de Felipe. Sucede algo que está más allá de nuestro alcance y cuando tocamos es algo especial. Lo digo como partícipe y a la vez como testigo. A veces yo estoy tocando y lo veo al Felipe hacer un solo y digo "ay, qué cabrón". Si tu objetivo es encontrarte en la música, ahí te vas a encontrar. A Daniel Píccolo lo perdimos, pero después de 28 años juntos. Dani fue un soldado trabajador durante tantos años y en un momento dijo no doy más, porque es una vida difícil. Un abrazo para él.

-¿Cómo sobrevivís a las giras extensas, como esta de "Huevos revueltos"? ¿Cómo hacen con lo anímico, con el amor, con el extramiento del lugar de uno?

- Como dice Calamaro: "Llegar a casa. A alguna casa". Uno ya pierde la referencia. Yo viví en Mendoza, después me fui a Buenos Aires, después a México. ¿Cuál es mi casa? Mendoza también es mi casa. Cuando la música es lo que más te importa, te adaptás. Por supuesto, todos vamos al gimnasio, hacemos vida sana. Tengo que hacer terapia física real. Yo aprendí un par de cosas de las giras: uno cree que es muy vivo cuando te dan el viático y ahorrás en comida. Ese uno de los errores más graves, no comer bien. No comer bien, tomar alcohol, fumar y dormirte muy tarde, todo te lleva a un solo camino. Hay ciertas cosas que uno tiene que empezar a controlar.

